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El papa León XIV hablando frente a la parroquia de Santa Teresita en Juanico, provincia de Canelones, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP).
El papa León XIV hablando frente a la parroquia de Santa Teresita en Juanico, provincia de Canelones, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP).
/ SIMONE RISOLUTI
Por Agencia EFE

El papa León XIV visitó este domingo la parroquia de Santa Teresita en Juanicó, departamento de Canelones, junto a la ruta 5, en el recorrido entre Montevideo y Florida, donde celebrará una misa, en el último acto de su visita a Uruguay.

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