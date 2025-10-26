El plebiscito de Milei: cómo las elecciones legislativas en Argentina definirán el rumbo del gobierno libertario

Aunque las estadísticas señalan que los gobiernos de turno suelen perder en las legislativas, Milei y su entorno han planteado que el destino de su gobierno se define este domingo.

En este proceso, los argentinos elegirán 24 del total de 72 senadores, y 127 de los 257 diputados. La Libertad Avanza, el partido de Milei, apenas tiene 7 senadores y 28 diputados, y necesita aumentar su presencia legislativa para que el Congreso no le sigue tumbando sus proyectos. Esto ocurrió hace unos meses, cuando la oposición -entre peronistas, radicales e incluso aliados del derechista PRO- bloqueó los recortes a los discapacitados, la financiación universitaria y la emergencia pediátrica.

“Javier Milei se juega dos cosas en esta elección: en primer lugar, llegar al tercio propio puro en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cuando tienes garantizado un tercio en Diputados, tienes la posibilidad de rechazar cualquier propuesta de ley formulada por la oposición y que ha sido vetada por el presidente. Entonces, con ese tercio sostienes los vetos presidenciales”, señala a El Comercio el politólogo e investigador argentino Facundo Cruz.

“Una vez logrado ese tercio, generaría mejores condiciones para negociar con los gobernadores y el bloque más dialoguista. Así, lo otro que se juega es construir una mayoría para impulsar su segunda agenda de reformas y cimentar el paso para tratar de buscar una reelección en el 2027”, añade el docente de la Universidad de Buenos Aires.

Para Thiago Amancio, analista senior de la consultora internacional Control Risks, el resultado del domingo marcará el alcance real de la agenda reformista de Milei. “Aunque el presidente podría ampliar su representación, es improbable que logre mayoría propia, lo que lo obligará a negociar con otras fuerzas y enfrentar a un peronismo que sigue siendo decisivo. Si el resultado es adverso, el Congreso quedará más fragmentado, limitando su margen para aprobar leyes y gobernar por decreto. En ese escenario, Milei podría radicalizar su discurso, profundizando el aislamiento y la conflictividad social”, explica.

“Otra alternativa, menos natural para su perfil, sería un giro hacia el pragmatismo político, intentando tejer alianzas con sectores de centroderecha o partidos provinciales para sostener la gobernabilidad”, agrega.

“Cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello, y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie” Javier Milei, presidente de Argentina.

Con poco oxígeno

Cuando Milei inició su mandato, en diciembre del 2023, disfrutó de una luna de miel con el Parlamento. Pese a la exigua minoría que tenía, consiguió aprobar varias leyes importantes para salir del déficit fiscal y bajar la inflación, objetivos urgentes para sacar del hoyo económico al país. Sin embargo, la poca muñeca del libertario y su insistencia en la confrontación y la pelea hizo que las aguas se agitaran. A esto se sumaron varios errores autoinfligidos en la estrategia económica que no han logrado controlar el tipo de cambio ni hacer aumentar las reservas, mientras no aumenta el poder adquisitivo ni disminuye la pobreza.

“Aunque el gobierno exhibe avances en disciplina fiscal y control de la inflación, la recuperación económica no se ha traducido en mejoras concretas para la mayoría. A esto se suman los escándalos de corrupción que golpean la narrativa antipolítica y un tono confrontativo que, con el tiempo, genera cansancio y erosiona su capital político”, detalla Amancio.

En medio de esta situación, las denuncias de corrupción en su círculo más cercano, que incluyeron nada menos que a su hermana Karina Milei -quien es la secretaria general de Presidencia- y a su principal candidato en Buenos Aires, José Luis Espert, acusado de vínculos con el narcotráfico, han debilitado la confianza y han afectado la credibilidad de su discurso contra la casta.

Y para continuar con la mala racha, tuvo un inmenso traspiés en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en setiembre pasado, cuando el peronismo derrotó a La Libertad Avanza de manera clara y empoderó a Axel Kicillof, el gobernador que es un rival interno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora se presenta como el verdadero enemigo de Milei.

Bajo este escenario, las encuestas no señalan una victoria apabullante para La Libertad Avanza o del peronismo, sino muestran resultados parejos. Hace medio año, los mismos sondeos mostraban números auspiciosos para el oficialismo, pero el aliento que tenía el gobierno se ha venido desinflando.

“El gobierno ha ido perdiendo intención de voto. A inicios de año tenía una ventaja de 10 puntos sobre la oposición, que estaba desordenada. Hoy en día, la elección tiene un escenario de empate. El oficialismo ha perdido 10 puntos en 10 meses; o sea, un punto por mes”, explica Cruz. El politólogo señala que el discurso del gobierno de resaltar solo la macroeconomía ha hecho perder al votante blando que también está mirando el desempleo, el consumo y la pérdida de la calidad de vida.

Juego de números

Hace diez días, un jugador inesperado entró en la campaña: Donald Trump, el aliado internacional más importante para Javier Milei. El presidente estadounidense recibió a su homólogo argentino en la Casa Blanca, donde anunció un acuerdo de asistencia financiera el cual, ante la sorpresa de todos, dijo que estaba condicionado a su victoria en las elecciones.

“Si gana, nos quedamos. Y si no gana, nos vamos. Creo que la victoria es muy importante. No vamos a perder el tiempo”, expresó Trump ante el estupor de la delegación argentina, pese a la incondicionalidad que ha mostrado el mandatario a la agenda MAGA. Días después, Trump quiso atajar las críticas en su propio país señalando que “Argentina se está muriendo de hambre”.

El rescate de US$20.000 millones es un ‘swap’ de divisas, y otorga al banco central argentino la capacidad de intercambiar pesos argentinos por dólares. Como explica la CNN, hacerlo puede ayudar a estabilizar sus mercados financieros al inyectar más liquidez; sin embargo, el peso no se ha revalorizado desde entonces. Adicionalmente, Washington está trabajando con la banca privada un préstamo de US$20 mil millones para Argentina, una operación que la está liderando el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha puesto el acento en la importancia que tiene para ellos apoyar al gobierno de Milei.

“El apoyo externo busca enviar señales de confianza a los mercados, pero ha sido poco eficaz para contener la subida del dólar. Puede generar expectativas en sectores alineados, aunque también alimentar críticas sobre dependencia y falta de resultados concretos. Además, Trump dio una señal clara: el apoyo dependerá de que Milei conserve poder político. Eso puede interpretarse como una forma de presión externa”, expresa Amancio.

Para Cruz, no obstante, el condicionamiento de la asistencia financiera impacta en la política, pero no en los electores. “La ciudadanía está mirando otra cosa: mira su bolsillo, su economía personal y familiar. La elección va a ser de voto económico, no de política internacional”.

Con o sin ayuda de Trump, lo que Javier Milei necesita es asegurarse la gobernabilidad. Ya logró controlar la inflación. Ahora necesita controlar sus ímpetus para demostrar a los argentinos que puede tender puentes y sacar, en serio, al país de la crisis.

Lo bueno y lo malo del gobierno de Milei

Aciertos Desaciertos 1. La reducción de la inflación:

Javier Milei recibió el gobierno en diciembre del 2023 con una inflación interanual de 211,4%, al borde de la hiperinflación. En diciembre del 2024, la cifra se había reducido a 117,8% y para setiembre del 2025 la variación fue de 31,8%, con una tasa mensual de 2,1%. 1. Las denuncias de corrupción:

El presidente que hablaba de eliminar a la “casta” se vio acorralado por denuncias de sobornos que implican a Karina Milei, su hermana y figura central del gobierno. El mandatario también protagonizó un escándalo con la criptomoneda LIBRA, que está siendo investigado en la justicia de EE.UU. 2. Inversión extranjera:

Varias multinacionales han vuelto a apostar por la Argentina gracias al sistema de Incentivo Fiscal a Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a empresas que inviertan al menos 200 millones de dólares. 2. Ajustes a sectores sensibles:

Estas denuncias coincidieron con ajustes severos que el presidente quería imponer a los jubilados, la salud, educación pública y la investigación científica, lo que aumentó la ola de descontento entre los más afectados por los recortes. En agosto, él y su hermana fueron atacados con piedras. 3. Equilibrio fiscal:

Según el banco de inversión británico Barclays, el logro más indiscutible para el gobierno de Milei ha sido el ajuste fiscal. Así, el déficit de 3% del PBI en el 2023 se transformó en un superávit de 1,7% en el 2024, con un resultado similar esperado para este año. 3. Falta de muñeca política:

El tono confrontativo de Milei, que lo llevó a la presidencia, no menguó una vez llegó al cargo. Eso provocó que algunos legisladores decidan darle la espalda en la aprobación de varias de sus reformas, así como los gobernadores de las provincias, que son claves para la estabilidad.

