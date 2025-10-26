El plebiscito de Milei: cómo las elecciones legislativas en Argentina definirán el rumbo del gobierno libertario

Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Este domingo, el presidente argentino Javier Milei se juega un golpe de efecto. Más que los votos que pueda sacar su partido en las elecciones legislativas de medio término -que los necesita- tratará de mostrar que su proyecto libertario continúa con el aval de la ciudadanía, pese a los tumbos que su gestión ha venido dando en los últimos meses. El mandatario ha planteado estos comicios como un plebiscito para saber quiénes están con él y quiénes no, quienes siguen a las “fuerzas del cielo” que él representa, o a los “cucas” y “mandriles” que están en la oposición.

