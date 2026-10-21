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Combo de fotografías que muestra al cesado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y su reemplazo Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la OEA. Foto: EFE/ ARCHIVO
Combo de fotografías que muestra al cesado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y su reemplazo Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la OEA. Foto: EFE/ ARCHIVO
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Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cesó este miércoles a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior tras dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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