Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña militar y policial 'Esparta’ este martes, en Cúcuta. Foto: EFE/ Mario Caicedo
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña militar y policial 'Esparta’ este martes, en Cúcuta. Foto: EFE/ Mario Caicedo
/ Mario Caicedo
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuyó este domingo las amenazas de atentados contra varios medios de comunicación, conocidas la noche del sábado, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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