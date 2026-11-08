El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuyó este domingo las amenazas de atentados contra varios medios de comunicación, conocidas la noche del sábado, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. He ordenado reforzar también la protección de SEMANA”, expresó el mandatario en X.

La noche del sábado, Caracol Televisión, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, evacuó a todos sus trabajadores de su sede principal, ubicada en Bogotá, por una supuesta amenaza de atentado.

El canal, en cuya sede también está ubicado el diario El Espectador y la emisora Blu Radio, aseguró que adoptó “todas las medidas para proteger” a su “personal e instalaciones”.

Por otra parte, la emisora Caracol Radio aseguró también que fue informada “en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado” contra esa “empresa y otros medios de comunicación”.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la población a través de sus redes sociales, el 12 de octubre de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)

La sede principal de Caracol Radio está ubicada en el edificio Plaza 67, donde también hay otros medios de comunicación como la Agencia EFE y el diario español El País.

“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia” (...) Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos", afirmó el presidente colombiano este domingo.

Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que es “grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra Caracol Televisión en Bogotá”.