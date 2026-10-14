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Resumen

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Fotografía de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ Lenin Nolly
Fotografía de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: EFE/ Lenin Nolly
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que en noviembre próximo aplicará un nuevo toque de queda en provincias de la costa para afrontar la inseguridad.

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