El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas este lunes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Agencia EFE
El presidente de Ecuador dice que aranceles a Colombia “no es un ataque a un país hermano”
El presidente de Ecuador, , aseveró este martes que las por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico, “no es un ataque a un país hermano”.

La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una “tasa de seguridad” del 30 % a los productos colombianos, y en respuesta, Bogotá señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.

Francisco Sanz
Además, subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), en “reciprocidad” a la decisión de Bogotá de suspender la venta de energía.

En una entrevista con el diario Metro publicada este martes, Noboa dijo que aplicó las salvaguardias “porque no podemos seguir esperando”.

“El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando”, sostuvo.

Añadió que esta “inacción obligó al Estado a invertir más recursos en la zona. El narcotráfico trajo violencia y muerte. Actuamos para proteger al país”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)
“No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza”, recalcó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”, y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico.

Esta semana podría concretarse una posible reunión entre Ecuador y Colombia para analizar la situación, luego de que el presidente de Colombia, , planteara, en principio, la reunión para el pasado domingo.

Organizaciones sociales y sindicatos se concentraron este miércoles 12 de noviembre en Quito para mostrar su rechazo al referéndum que se celebrará este domingo en el país, en el que se votarán asuntos relevantes como la instalación de una Asamblea Constituyente, la posibilidad de permitir bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos. (EFE)

