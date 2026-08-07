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Fotografía muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, caminando junto a su esposa, Lavina Valbonesi, a su llegada para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Alcaldía de Cali
Fotografía muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, caminando junto a su esposa, Lavina Valbonesi, a su llegada para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Alcaldía de Cali
/ Alcaldía de Cali
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este viernes a Cali para asistir, junto con el rey Felipe VI de España y otros mandatarios latinoamericanos, a la investidura del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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