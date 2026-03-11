Escuchar
Resumen

El líder derechista José Antonio Kast recibe este miércoles 11 de marzo el mando de Chile del izquierdista Gabriel Boric en un traspaso de poder que, aunque sigue la tradición de alternancia política que caracteriza a ese país, ha sido reflejo también de una creciente polarización. Basta ver cómo se quebró la transición presidencial la semana pasada por entredichos y acusaciones cruzadas por un proyecto para construir un cable subacuático chino.

