LEE TAMBIÉN: Nayib Bukele anuncia que buscará la reelección presidencial en El Salvador en el 2024

Si bien Bukele goza de una popularidad arrolladora, las voces que critican el anuncio apuntan que su reelección está prohibida en la Constitución.

El artículo 152 de la Carta Magna de El Salvador señala que no podrá ser candidato a gobernante “el que haya desempeñado la presidencia de El Salvador por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa por el Congreso controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, emitió una resolución en setiembre del 2021 que interpretó que el artículo en mención permite que el mandatario participe en la contiende electoral por una segunda ocasión.

Antes de dicha resolución, quien ocupaba la presidencia debía esperar 10 años después de concluir su mandato.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha señalado que acatará la resolución y avalará que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de reelección presidencial.

Bukele, de 41 años, llegó al poder en el 2019. (Foto: AFP) / MARVIN RECINOS

Para José Miguel Vivanco, abogado y exdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), que la Sala de lo Constitucional validara la reelección presidencial, contrariando el lenguaje de la Constitución, solo fue posible porque los anteriores jueces de la corte fueron destituidos, “en una operación política dirigida por Bukele con la mayoría que tiene en el poder legislativo”.

“Tan pronto Bukele logró el control del Congreso, la primera tarea de este fue echar a los jueces de la sala constitucional que eran muy independientes y muy rigurosos de la Constitución, los mismos que fueron reemplazados por jueces afines al presidente actual. Ya desde setiembre pasado el jefe de Estado tenía luz verde para avanzar en sus pretensiones de reelección”, dice a El Comercio.

Figura popular y autoritaria

Si Bukele se arriesga con una jugada tan polémica es porque se siente confiado por su popularidad. Desde que asumió el poder en junio del 2019, el llamado ‘presidente millenial’ mantiene un alto nivel de aceptación que no ha bajado del 80%. Esto se debe, principalmente, a su férreo combate a las pandillas que causan terror en El Salvador.

Vivanco apunta que lo que está ocurriendo en El Salvador es el modelo clásico del nuevo liderazgo que ha ido creciendo en la región, el cual es “un liderazgo autoritario y populista, donde el que llega al poder lo hace por las urnas, pero una vez estando en el poder su tarea es debilitar los órganos de control y apoderarse de ellos, como lo ha hecho Bukele”.

Pandilleros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son llevados por las fuerzas de seguridad a un patio de la prisión en Ciudad Barrios, El Salvador. (Foto: AFP) / -

El analista internacional Francisco Belaúnde se pronuncia en el mismo sentido y considera que el anuncio de buscar la reelección va en la línea de lo que ya se sabía. “Bukele es una persona autoritaria, a quien no le interesa para nada la democracia y que aprovecha su enorme popularidad para imponer lo que él quiere hacer. Y como tiene un Parlamento y cuenta con una Corte Suprema que fue remodelada, pues ahora tiene el camino libre para hacerlo”, dice a este Diario.

“Es una nueva dictadura en ciernes en América Central”, agrega.

Vivanco enfatiza que Bukele ya tiene el control total del Poder Judicial, del Legislativo, del Ministerio Público, por supuesto de la Policía y del Ejército y que lo único que le queda en el camino son los medios de comunicación independientes, que aún persisten, pero que están en la cuerda floja porque luchan por sobrevivir en un ambiente de permanente hostilidad

“La democracia en El Salvador está en muy serio riesgo porque gobierna un presidente que es tremendamente popular y sobre la base de su popularidad está implementando un proyecto político que supone perpetuarse en el poder sin mayor contrapeso”, advierte.

Un país cada vez más represivo

Para los expertos es claro que El Salvador se encamina a ser un país cada vez más represivo, en el que habrá cada vez menos libertades y donde las voces críticas van a ir siendo silenciadas.

Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador. (Foto: AFP)





Al respecto, Vivanco recuerda que las violaciones a los derechos humanos en El Salvador se han incrementado, algo que suele ocurrir cuando no hay instituciones democráticas e independientes, capaces de ejercer un control eficaz contra el abuso de poder.

Afirma que en el último tiempo el gobierno ha ordenado la detención de miles de personas y se ha duplicado la población carcelaria en cuestión de meses. “Esto en redadas contra aquellos que la policía sospecha que son miembros de las maras. Las maras existen y son extremadamente peligrosas, pero una cosa es proteger a la población civil y otra cosa es que todos pasen a ser sospechosos. Es en ese escenario que se producen abusos”, acota.

¿Habrá respuesta de la comunidad internacional? Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento contundente. Belaúnde señala que la OEA podría ver el caso si hay suficientes países interesados, pero todavía no se han visto reacciones sobre el tema. “Además, en este momento hay varios países con líderes autoritarios y no creo que a estos les interese reclamar mucho por las acciones de Bukele”, concluye.