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Resumen

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El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una audiencia en la sede del STF en Brasilia, el 15 de septiembre de 2026. (ROSINEI COUTINHO / Supremo Tribunal Federal / AFP)
El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una audiencia en la sede del STF en Brasilia, el 15 de septiembre de 2026. (ROSINEI COUTINHO / Supremo Tribunal Federal / AFP)
/ ROSINEI COUTINHO
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Brasil aplazó este martes la votación sobre la posible apertura de una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes, juez famoso por condenar al expresidente Jair Bolsonaro, en una jornada tensa, marcada por acusaciones e insultos entre jueces.

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