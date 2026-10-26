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Resumen

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Fotografía muestra al Papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 25 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
Fotografía muestra al Papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 25 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

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