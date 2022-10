Un vuelo de desde España hasta Argentina sufrió una terrible turbulencia que terminó con 12 pasajeros heridos. Las impactantes imágenes se han difundido recientemente.

Cuando el avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Madrid pasó por el océano Atlántico, a la altura de Brasil, una severa turbulencia afectó su trayecto, según mencionó la empresa en redes sociales.

Los fuertes sacudones hicieron que los equipajes de mano cayeran encima de las cabezas. Afortunadamente, el avión Airbus A330 no mostró daños en su estructura, sino, el desenlace hubiera sido mucho peor quizás.

“No he dicho nada, pero iba en este vuelo. Apenas he dicho algo a mis cercanos. He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí”, tuiteó la ‘streamer’ española Esperanza Borras, quien asegura haber estado en el mismo vuelo AR1133.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:30 a.m. del miércoles con 13 tripulantes y 271 pasajeros a bordo. Del total de heridos, diez presentaron traumatismos leves y fueron atendidos en el lugar. Pero, algunas de las víctimas fueron heridas de manera considerable y debieron ser internadas en observación en el Hospital de Ezeiza.

— Adrianceitor (@adrianceitor_) October 19, 2022

Las imágenes muestran a una joven sentada con heridas en la nariz y en la parte superior de la boca, mientras que otro de los pasajeros aparece con una venda en la cabeza y en silla de ruedas.

Una de las víctimas fue un pasajero español de 73 años que sufrió fuertes contusiones en el cráneo, aunque no perdió el conocimiento. Fue atendido en el Hospital Eurnekian.

Además, una pasajera de 63 años que sufrió golpes en la muñeca en un miembro inferior fue trasladados a la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano.

“Bueno, pues, hubo unas turbulencias en las que no nos avisaron para ponernos el cinturón y todo el mundo salió volando. Hasta las azafatas por el pasillo. Estos desperfectos en el avión están hechos con la cabeza. Las últimas siete horas de vuelo una puta pesadilla.”, publicó el usuario de Twitter @adrianceitor, uno de los afectados.

“De acuerdo a lo informado por la tripulación, se encontraban encendidos los carteles indicadores de cinturón de seguridad y se había realizado el anuncio correspondiente. Los pasajeros que resultaron más comprometidos y que son los que debieron ser trasladados, no tenían puesto el cinturón de seguridad al momento de la turbulencia”, indica el comunicado de Aerolíneas Argentinas.