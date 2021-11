La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, confirmó esta tarde no estará presente en el búnker del Frente de Todos, en el Centro Cultural C, en Chacarita, para esperar los resultados de las elecciones legislativas.

La vicepresidenta hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. “Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, dijo.

Los colegios electorales de Argentina cerraron a las 18.00 hora local (21.00 GMT) de este domingo, en el que se celebraron elecciones legislativas para renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas del Senado.

Unos 34,3 millones de argentinos fueron llamados a elegir 127 diputados -de 257 que componen la Cámara Baja- por un mandato de cuatro años, mientras que en 8 provincias deberán también votar para elegir un total de 24 senadores -de los 72 que integran la Cámara Alta- para los próximos seis años.

Según los datos de la Cámara Nacional Electoral, a las 17:00 hora local (20:00 GMT) había votado el 64,5 % del padrón.

Tras el cierre de los centros electorales, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dijo a los medios que la jornada “se desarrolló con total normalidad”, y señaló que se proyecta un porcentaje de votación de alrededor del 71 al 72 %.

El Gobierno argentino, responsable del escrutinio provisional que se realizará en la noche de este domingo, prevé la difusión de los primeros resultados oficiales para las 21.00 hora local (0.00 GMT del lunes).

La jornada electoral transcurrió con normalidad y buen tiempo en la mayor parte del extenso territorio argentino y se aplicó un protocolo más flexible que en las primarias de septiembre pasado, debido al avance en la vacunación y a la mejora de la situación epidemiológica.

Estas elecciones legislativas obligatorias para los electores de 18 a 69 años son las primeras que afronta el presidente Alberto Fernández desde su llegada al poder a finales de 2019.

Con información de EFE

