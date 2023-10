¿Apoyar en la segunda vuelta a Sergio Massa, ministro de Economía con una inflación del 138 %, o a Javier Milei, apóstol de la dolarización? Dura decisión para Juntos por el Cambio, la mayor alianza opositora argentina y perdedora en los comicios presidenciales, que ha terminado por quebrar a este frente.

El respaldo expreso y unilateral al líder de La Libertad Avanza por parte de Patricia Bullrich, tercera en la votación del domingo, con un 23,83 % de los votos, por detrás del candidato peronista (36,28 %) y de Milei (29,98 %), desencadenó este miércoles una auténtica tormenta en el seno de una coalición que venía mostrando ya algunas heridas.

Fundada en 2015, la alianza Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- hoy reúne al partido Propuesta Republicana (Pro), la Unión Cívica Radical (UCR) -que el próximo 30 de octubre celebra los 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente (1983-1989) en el retorno de Argentina a la democracia- y a la Coalición Cívica (CC), además de otras formaciones minoritarias.

“Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio”, aseveró el senador radical Martín Lousteau en una rueda de prensa en la que el presidente de su Comité Nacional, Gerardo Morales, gobernador de la norteña provincia de Jujuy, directamente acusó al exmandatario de ser el “gran responsable” de la derrota electoral de la coalición por haber “campaña para Milei”.

Con nocturnidad ¿y alevosía?

Bullrich, que acaba de recuperar la presidencia del Pro tras la licencia solicitada por la campaña, detalló en una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, que anoche mantuvo un encuentro con el candidato ultra.

En esa reunión acercaron sus posturas, confirmaron que tienen muchas coincidencias en valores y algunas “diferencias”. Además, conversaron sobre los duros cruces personales intercambiados durante la campaña.

“Nos perdonamos mutuamente”, afirmó la exministra de Seguridad, acusada por Milei de ser una “montonera tirabombas” en su juventud y quien, tras los resultados del domingo, llegó a decir que, si ella quería, podía ser integrante de su eventual gabinete.

“Es de una gran irresponsabilidad lo que hizo Patricia. Ella no es quién para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvo Juntos por el Cambio. (...) Es intolerable y me da vergüenza ajena”, agregó Morales en la conferencia de prensa en la que anunció que la UCR “no apoyará a ningún candidato”.

Pese a las especulaciones sobre que los radicales podrían integrar el “gobierno de unidad” propuesto por el candidato peronista, Sergio Massa, Lousteau afirmó que su lugar está “en la oposición”.

Macri, el gran titiritero

Tanto Morales como Lousteau tienen enconados enfrentamientos con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), cofundador del Pro junto con el hoy alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Precisamente la lucha por la jefatura de Gobierno capitalina generó un gran malestar en la UCR, ya que Lousteau contendió en las primarias de agosto con Jorge Macri, quien, como primo del exmandatario, recibió su apoyo expreso en la campaña. Una vez que Jorge Macri ganó la interna tampoco eligió a un radical para acompañarlo en la fórmula, lo que aumentó el encono.

El expresidente argentino, quien optó en marzo pasado por no postularse a las elecciones 2023, ha estado, no obstante, muy presente en todo el proceso electoral: su decantación por Bullrich y no por Rodríguez Larreta en la interna hacia la Presidencia; posteriormente, sus coqueteos con Milei, que generaron rispideces en el seno de la coalición.

Macri “es el generador de toda esta movida y el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio”, apuntó Morales.

Coincidió en su apreciación Elisa ‘Lilita’ Carrió, referente de Coalición Cívica, quien apuntó en una entrevista en La Nación+ que “siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”.

La que fuera candidata presidencial en 2007 (segunda, por detrás de Cristina Kirchner) afirmó que el “lado oscuro” de Macri ganó y que “en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia va a cometer un error histórico”. Además, escribió en la red social X (antes Twitter) “No a Milei y No a Massa”.

Como en el glaciar Perito Moreno, los leves movimientos en el seno de la coalición generaron pequeñas grietas. Habrá que esperar si el paso del tiempo lleva al hielo en que ahora se ha transformado a resquebrajarse y desprenderse sobre el agua de la política argentina.