Las afirmaciones contra el Banco Central fueron cruciales en los furibundos mensajes con que el postulante libertario Javier Milei, que este domingo 19 disputará la presidencia con el candidato oficialista Sergio Massa, buscaba defender su política económica. También apeló al uso de una motosierra como un símbolo para ilustrar sus planes de ejecutar un drástico recorte del gasto público.

Durante la mayor parte de la campaña Milei, candidato de La Libertad Avanza, desplegó una estrategia electoral de agresivas maneras, gritos y saltos vehementes en sus mítines, que, según los expertos, calaron bien entre millones de argentinos enojados por la situación del país y una inflación anual de 138%.

Alexandra Morales, politóloga argentina especializada en comunicación política, señala que, en parte, Milei ha trascendido por su falta de límites a la hora de referirse a otros y por haber logrado conectar con un gran enojo que existe en la sociedad. “El haber iniciado su carrera política de esa forma le ha permitido decir un montón de cuestiones que son impensables para otros candidatos o políticos”, dice a El Comercio.

Sin embargo, el libertario tuvo que moderar ese estilo tras la primera vuelta del 22 de octubre, cuando, pese a que todas las encuestas lo daban como favorito, acabó en el segundo lugar, casi 7 puntos por detrás de Massa.

Milei tuvo que moderar su discurso de cara a la segunda vuelta. (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO

“Milei bajó el tono porque tuvo que ir a buscar a los votantes de esos candidatos a los que se dedicaba a insultar y a maltratar a lo largo de la campaña. Ha hecho un cambio total de estrategia, dice que se acabaron las agresiones, se acabaron los insultos, lo cual lo obliga a cambiar la narrativa”, apunta Morales.

Por su lado, Massa, candidato de Unión por la Patria, se enfocó en arremeter contra Milei y, en esa línea, ha decidido centrar sus esfuerzos para la segunda vuelta en recordarle a la gente las posturas más polémicas del candidato liberal, que acusa al oficialismo de mantener una campaña de miedo en su contra.

Milei en los videos de Massa

Los últimos spots de la campaña de Massa resaltan algunas de las ideas más polémicas de Milei en entrevistas, así como momentos donde se altera en televisión.

En uno de los videos más impactantes se busca demostrar los efectos nocivos de sus consignas sobre los niños. Para ello, se muestra a varios menores viendo fragmentos de entrevistas de Milei en los que propone “que las adopciones sean un mercado libre” y compara al Estado “con un pedófilo en el jardín de infantes, con los niños encadenados y bañados en vaselina”.

El 19 de noviembre votá por tu futuro y el de tu familia. No des un salto al vacío.



El 19 de noviembre #ElegíUnPresidente 🇦🇷 pic.twitter.com/hxru2StxIM — Unión por la Patria 🇦🇷 (@unionxlapatria) November 14, 2023

En la pieza audiovisual se escucha a Milei usar expresiones como “pedazo de mierd..., no servis para nada, hija de p..., la con... de tu madre” mientras se refiere a la diputada de Unión por la Patria Gabriela Estévez.

En otro momento, un niño luce atónito mientras escucha a un periodista preguntándole al candidato libertario si está a favor de que la gente se arme. “Sí, por qué no. ¿Cuál sería el problema?”, responde Milei.

También se muestra un fragmento de una entrevista en la que Milei se refiere al papa Francisco como “el imbécil ese que está en Roma”.

Morales apunta que desde las primarias de agosto Unión por la Patria llevó adelante una campaña negativa y agresiva en la que “constantemente estamos viendo spots, videos y publicidades que apuntan a dejar en evidencia las propuestas de Milei en la primera etapa”. “Esas propuestas han sido utilizadas en una campaña negativa, en una campaña del miedo por parte del oficialismo, que busca instalar y exagerar la peligrosidad de esas propuestas”, explica.

Añade que, de cara a la segunda vuelta, el oficialismo “ya no solo se enfoca en las propuestas de Milei, sino en la persona, es decir, se empieza a atacar al candidato. Se muestran las imprudencias, que es una persona muy visceral. Se destacan sus contradicciones entre una entrevista y otra, sus insultos al Papa y a presidentes de otros países”.

Sergio Massa se dirige a sus partidarios durante un mitin de campaña el 6 de noviembre de 2023, en Córdoba, Argentina. (Foto: AFP). / NICOLAS AGUILERA

Tras la difusión de esos spots, el postulante liberal acusó a Massa de “campaña sucia”. “Sergio Massa, a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual. Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo. Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política”, escribió en la red social X.

“La campaña más sucia en varias décadas”

Para Morales es un hecho que esta ha sido una campaña “bastante agresiva”, en gran parte porque Milei ha sabido consolidarse y mediatizarse a partir de sus exabruptos y la forma en la cual se refiere a otros contrincantes, sobre todo hasta antes de la segunda vuelta.

“Ha sobrepasado algunos límites al personalizar los insultos. Llamó ‘montonera pone bombas’ a Patricia Bullrich, que era una de las candidatas a presidente. Esto es algo que hemos visto en todo este último periodo. Aunque después de las elecciones generales empezó a moderarse un poco porque tenía que mostrarse más presidenciable, igual tenía ciertos exabruptos”, afirma.

Hugo Alconada Mon, periodista del diario argentino “La Nación”, consideró en un evento organizado por ese medio que esta campaña electoral en Argentina es “la más sucia desde el regreso a la democracia”, pues “se han combinado cámaras ocultas, filtraciones de audios, mensajes desagradables por Whatsapp y Telegram, y acusaciones que van mucho más allá de lo que habíamos visto en otras ocasiones”.

El periodista afirmó también que en esta campaña existió una operación de inteligencia ilegal para armar y luego difundir eventuales delitos de campaña.

Morales añade que, partiendo de que esta es una elección en la que se está usando la narrativa de elegir el mal menor, “se han utilizado las campañas negativas de forma estratégica para poder contrastar con el otro y para poder evidenciar las debilidades o lo que yo quiero que genere temor o rechazo en el candidato opositor”.