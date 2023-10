MIRA: Coqueteos a Bullrich y a la izquierda: el giro de Milei en busca de la presidencia de Argentina

“Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante el dilema del cambio o de la continuidad mafiosa. La mayoría eligió el cambio, nosotros lo representamos (…) La urgencia del tiempo nos pide no ser neutrales ante la continuidad del kirchnerismo a través de Massa”, declaró Bullrich, quien quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales al obtener el 24% de los votos. Milei logró el 30%, pero quedó segundo por detrás del oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía que alcanzó casi el 37% de los apoyos.

Bullrich, a quien en su momento Milei acusó de pertenecer a la ‘casta política’, dio su respaldo al candidato libertario a título individual. Aclaró que no hablaba a nombre de su partido Propuesta Republicana (PRO, derecha), ni de Juntos por el Cambio, el movimiento del expresidente Mauricio Macri que también integran los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Pero el pronunciamiento de la excandidata se tradujo en un cisma para el bloque opositor. La Unión Cívica Radical (UCR) anunció ayer mismo que no apoyará a ninguno de los candidatos presidenciales en la segunda vuelta del 19 de noviembre, pues ninguno “garantiza un futuro de progreso para Argentina”.

El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, calificó la decisión de Bullrich de unilateral y advirtió que un apoyo a Milei pone en riesgo la continuidad de la coalición.

Varias voces del bloque opositor criticaron la reunión que el martes por la noche mantuvieron Macri y Bullrich con Milei y su hermana, Karina, en la casa del expresidente en Acassuso.

“El Pro ni siquiera se reunió. Bullrich y Macri tomaron una decisión unilateral. En mi opinión, eso es abandonar Juntos por el Cambio”, dijo Martín Lousteau, vicepresidente segundo del comité nacional de la UCR.

El alcalde saliente de Buenos Aires y dirigente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, también se distanció de Bullrich y dijo que no apoyará ni a Massa ni a Milei.

“Massa es la reelección del populismo kirchnerista, del desastre de este gobierno, de seguir viviendo en un país tomado por la mafia. Del otro lado, Milei es un nuevo populismo, un salto al vacío. No creo en nada de lo que propone. Son ideas malas, peligrosas”, dijo en conferencia de prensa.

“Esto es mi posición personal. El voto es de la gente. Cada uno elige libremente qué hacer. No me creo que los argentinos vayan a votar lo que yo les diga. Nos les voy a decir a la gente a quién votar. Yo solo puedo pedir perdón. Perdón por no haber podido dar a la Argentina una alternativa a la altura de lo que se necesitaba”, agregó Rodríguez Larreta, que perdió en las primarias la postulación presidencial frente a Bullrich.

Coalición dividida

Aunque Juntos por el Cambio, que quedó como segunda fuerza en el Congreso, no ha anunciado una posición común de cara a la segunda vuelta, la discusión por el balotaje terminó por hacer estallar una crisis interna que ya se preveía.

Los principales expertos y medios argentinos ya adelantan una fractura o implosión en la mayor coalición opositora del país. Infobae afirma que en adelante se prevé que Macri hable de manera más contundente sobre la necesidad de apoyar a Milei, “mientras hay expectativa por la forma en que esa postura y la de Bullrich dinamitarán la unidad de Juntos por el Cambio”.

La reconciliación y el abrazo con Milei es por la gente que la está pasando mal. Jamás me voy a quedar con enojos personales cuando lo que está en juego es el futuro de los argentinos.#ADosVoces @todonoticias pic.twitter.com/6NKFArs431 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 26, 2023

Gabriel Slavinski, psicólogo y consultor político argentino, afirma que el apoyo de Bullrich a Milei ha tenido un alto impacto en los partidos que componen Juntos por el Cambio. “Algunos han apoyado la medida y otros no. Se intenta presentar como una decisión personal de los candidatos, pero a nivel partidario eso complica muchísimo más el modo de encarar lo que se viene en Argentina, creo que el escenario se ha complicado”, dice a El Comercio.

Para el analista político Carlos Farra es claro que existe una ruptura por el posicionamiento ideológico respecto a lo que representa Javier Milei. “Por un lado queda una parte del PRO, que lidera Mauricio Macri, y por otro todo el resto de Juntos por el Cambio. La mayoría del bloque queda inconforme con este acuerdo con Milei”, apunta.

¿Beneficiar a Massa?

Las interrogantes apuntan ahora a si la división en el bloque opositor podría beneficiar a Sergio Massa, sobre todo si se considera que hay 10 puntos más en juego entre el peronista no oficialista Juan Schiaretti y Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, los otros dos candidatos que compitieron el domingo.

Slavinski cree que más que beneficiar a Massa, esta crisis en la oposición perjudica a Milei. “Lo que acaba de hacer Milei es un golpe de timón muy importante en su campaña porque está terminando haciendo una alianza con alguien a quien acusó de ‘casta política’, de montonera, de poner bombas en jardines de infantes. Él dijo que jamás se iba a aliar con ese partido, les decía ‘Juntos por el cargo’, y terminó haciéndolo”, afirma.

“Cuanto menos parece contradictorio sobre su base inicial en la que se posicionó como un outsider, no político, y termina en una circunstancia difícil de explicar”, añade.

Sergio Massa, el ministro de Economía del gobierno peronista, sorprendió a todos al ser el más votado en la primera vuelta electoral. (Getty Images).

Por su parte, Farra cree que todo esto termina beneficiando a Sergio Massa. “El oficialista ganó la elección en primera vuelta con toda su fuerza política y la oposición claramente está muy fragmentada”, afirma.

Slavinski resalta que en Argentina la decisión de los dirigentes es relativamente relevante, pues la ciudadanía elige con bastante libertad y, más allá de que pueda haber un reordenamiento partidario, esto no refleja exactamente cómo va a desarrollarse el voto de los ciudadanos.

“Las personas eligen con libertad, más en contra de que a favor de. Estos movimientos sirven para esta primera semana, pero si siguen con este ruido en realidad lo que van a hacer en realidad es ayudar a que el candidato apoyado, es decir Milei, sea derrotado”, concluye.