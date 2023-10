“Nosotros traemos tranquilidad”, aseguró este domingo la candidata presidencial argentina de Juntos por el Cambio (JxC, centroderecha), Patricia Bullrich, tras emitir su voto en Buenos Aires.

La exministra de Seguridad, una de los tres aspirantes mejor situados para convertirse en jefe del Estado argentino, junto con el ultraliberal Javier Milei y el oficialista Sergio Massa- fue preguntada por los periodistas sobre las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacia el Gobierno de Alberto Fernández, del que ella es número 2.

Lo que dijo “son excusas para no hacerse cargo de su Gobierno”, replicó la candidata conservadora en referencia a las palabras de la líder kirchnerista, quien aseguró, respecto a la forma en que se manejó el Gobierno en estos últimos cuatro años, que ella no había sido “escuchada”.

“Si siendo vicepresidenta no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno”, espetó.

Bullrich, la última de los cinco aspirantes presidenciales que acudió a sufragar (lo hizo a las 13.43 horas, 16.43 GMT), se mostró satisfecha “de haber logrado ser hoy la candidata de Juntos por el Cambio y representar a tanta gente que adhiere” a su propuesta política.

“Estoy contenta por lo que hemos hecho y hemos ofrecido al pueblo argentino”, señaló la aspirante presidencial centroderechista, quien agregó que “el objetivo de quien se presenta representando una fuerza tan importante es no solamente estar, sino ganar la elección”.

“Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre, siempre, siempre traemos tranquilidad”, manifestó la candidata de JxC, quien evitó pronunciarse con un mensaje partidista explícito.

“Todos sabemos qué es lo que hoy se puede decir y lo que no. No quiero hacer un juicio previo a lo que han dicho”, agregó Bullrich, quien en la jornada de este domingo dijo haber recibido mensajes de apoyo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y del alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en las elecciones primarias.

Argentina acude a las urnas para elegir presidente y vicepresidente y renovar parte de las Cámaras de diputados y senadores en un país asediado por la crisis económica, la corrupción y la inseguridad, además de otros cargos importantes en varias provincias.

Casi un 30 % del padrón electoral había emitido su voto hasta las 12.00 horas (15.00 GMT), según fuentes oficiales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó de que hasta el mediodía un 29,6 % de los ciudadanos convocados a las urnas había emitido su sufragio.