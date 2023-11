Este domingo 19 los argentinos están convocados a las urnas para definir en un balotaje si la victoria irá para el candidato libertario Javier Milei o el postulante oficialista, además de actual ministro de Economía, Sergio Massa. Hasta el momento, las encuestas no han sido capaces de proyectar un vencedor claro, por lo que ambos contendientes lucharán en estos seis días que faltan por el ansiado voto indeciso.

Massa logró una victoria sorpresiva en la primera vuelta de octubre, obteniendo 9,6 millones de votos, frente a los 7,9 millones de Milei. Casi 10 millones de los sufragios se dividieron entre otras fuerzas, votos en blanco o impugnados. Desde entonces se han publicado 23 encuestas de intención de voto: 15 han sido favorables para Milei y solo 8 para Massa. Sin embargo, en todos los casos la brecha entre ambos ha variado entre 3 y 5 puntos por lo que resulta casi imposible inclinar la balanza hacia uno de los lados.

Massa logró una victoria sorpresiva en la primera vuelta de octubre frente a Milei. / EMILIANO LASALVIA

Al día siguiente del debate que sostuvieron ambos el domingo 12 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los candidatos buscaron centrarse principalmente en distritos clave como los suburbios de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, que podrían definir la contienda.

Pero la disputa entre ambos no reside en las propuestas con las que llegan sino en adivinar qué opción resultará menos dañina que la otra. Por un lado, Milei ofrece una terapia de ‘shock’ potencialmente dolorosa para un país angustiado que se ha quedado sin reservas de divisas, tiene una inflación de más de 100% y está encaminado hacia una recesión.

Por el otro, Massa está llamando a un gobierno de unidad y aboga por cambios graduales para una crisis que empeoró desde que agarró el timón de la economía hace año y medio.

“La inflación sigue subiendo y comiéndose el salario del trabajador, y eso se siente. Cuesta mucho poner el voto en alguien que no cambió la realidad, pero al otro lado tienes a un tipo que quiere volar todo”, comenta a El Comercio el politólogo argentino Nicolás Garofalo.

- LA RESACA DEL DEBATE -

Se esperaba que el debate del último domingo ayudara a definir la elección, pero diversos analistas coincidieron en la lectura de que el encuentro dejó más dudas que certezas. Garofalo destaca que fue Milei el gran perdedor por haber caído en “la no propuesta”.

“Me parece que la cuestión más importante es que quedó reflejada la calidad de un candidato que fue armado, sostenido y engordado por medios de comunicación amigos. Milei quedó muy expuesto el domingo, se vio que al sacarlo del terreno televisivo comenzó a hacer agua. Además de la falta de habilidad para posicionarse frente a Massa durante el debate, también se vio falta de contenido. Siempre se dice que los debates no ganan elecciones, pero te pueden ayudar a perderla. Y la sensación es que ayer Milei perdió los votos, lo que no se sabe es la magnitud”, señala.

El periodista Carlos Pagni resalta que para él se trata más de una derrota de Milei que de una victoria de Massa. “Milei consiguió evitar el riesgo al que Massa quería llevarlo: un desborde emocional. Massa logró, con mucha ayuda de Milei, eludir su mayor peligro: que lo confronten con la gestión de Massa”, escribió para el diario “La Nación” de Argentina.

La prosecretaria de redacción del mismo diario, Gail Scriven, por otro lado, considera que el debate ha dejado una sensación de desesperanza de cara el domingo 19. “Perdimos todos. Un debate crucial a una semana de las elecciones presidenciales más importantes en décadas arrojó un resultado decepcionante. Cero propuestas concretas e infinidad de oportunidades desperdiciadas. Los argentinos nos fuimos a dormir sin saber qué harán los candidatos para resolver los críticos problemas que aquejan al país”, escribió.

“¿Quién será el o la ministro de Economía? ¿Cuál es la mejor estrategia para asegurarnos cuatro años de crecimiento y bajar unos puntos la pobreza? ¿Habrá un plan de estabilización para contener la inflación? ¿Cómo se le devuelve calidad a la educación pública y transparencia y eficiencia al Estado? Todas son preguntas que, con esas u otras palabras, se hacen millones de argentinos. Ninguna tuvo mucha respuesta en el debate”, señaló por su parte la analista Inés Capdevilla en una columna publicada por “La Nación”.

El domingo, Milei y Massa protagonizaron el tercer y último debate de cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. / LUIS ROBAYO

- SEMANA DECISIVA -

Para esta última semana, Garofalo considera que el escenario podría resultar más favorable para Massa, pues “su recorrido de la última parte ha sido acertado al dictar medidas que tuvieron impacto comunicacional y social de la gente. En el debate se lo vio como un tipo armado, creo que eso también le sumará. Por otro lado, parte del radicalismo jugará a favor de Massa tras la última pelea con Mauricio Macri”.

En ese sentido, el también politólogo argentino, Santiago Rodríguez Rey, resalta a El Comercio la importancia que tiene para la estrategia de Massa tener una semana tranquila, lejos por ejemplo de la crisis de la nafta que afectó al país a inicios de mes.

“Massa necesita una semana tranquila en materia económica para poder mantener esta separación entre el candidato y el ministro de Economía que es casi presidente de este gobierno. No tienen que aparecerle más escándalos de corrupción importantes y tiene que seguir defendiendo que él es el más presidenciable de la contienda. Por el lado de Milei, él es quien corre detrás y está tratando de obtener votos de gente que en un principio no lo había elegido. Milei está tratando de mostrar que él es el único cambio disponible, lo que no logró en este debate es convencer de que es un cambio en algún grado seguro y factible. Tiene unos días para demostrar eso, que la suya no sería una gestión caótica, que es lo que está afirmando el oficialismo”, señala el experto.