La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner sobre elecciones legislativas: "El freno a Javier Milei empieza este domingo". (Luis ROBAYO / AFP)
Agencia EFE
Cristina Kirchner sobre elecciones legislativas: "El freno a Milei empieza este domingo"
La expresidenta argentina (2007-2015) describió este jueves como “decisivas” las de este domingo en e instó a votar al peronismo para ponerle un “freno” al Gobierno de .

El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, afirmó la exmandataria en un mensaje grabado desde el domicilio en Buenos Aires donde cumple una pena a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

MIRA AQUÍ: Argentina va a las urnas con una economía de ‘bolsillos flacos’ y bajo tensión financiera

Kirchner aseguró que los comicios resultan no solo una elección de diputados y senadores sino también “una gran oportunidad democrática” para “ponerle un límite al desgobierno de Milei”.

El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios”, añadió.

La exmandataria criticó además al Gobierno por haber cambiado el instrumento de votación “sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia”, en referencia a la introducción de la Boleta Única Papel, que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, cargos, y partidos políticos.

Los argentinos acudirán el próximo domingo 26 de octubre a las urnas con una economía estancada y agobiada por las tensiones financieras y un penoso panorama en las empresas y el mercado laboral, que desde hace casi dos años soportan los efectos del severo plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei. (EFE)

Acuerdo con Estados Unidos

Kirchner apuntó también contra el auxilio financiero firmado esta semana con el Gobierno de Estados Unidos, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, brindara su apoyo político y electoral a Milei: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

MÁS INFORMACIÓN: Argentina: Milei busca votos en el segundo distrito electoral de cara a las legislativas del domingo

Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Un salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”, agregó, y describió a Trump como “el principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña”.

Por otra parte, hizo alusión a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense sobre la magnitud de la crisis económica que afronta argentina y subrayó: “Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo”.

La feria del barrio en el que nació Diego Maradona no para de crecer: cada vez son más los vecinos que venden lo que tienen o lo que encuentran en la calle para sobrevivir, en medio de una crisis económica que se profundiza en Argentina en vísperas de elecciones legislativas. (AFP)
