Milei dice que ahora comienza “la construcción de la Argentina grande”

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y consideró que el Gobierno pasó “el punto bisagra” y comenzará ahora “la construcción de la Argentina grande”.

“Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina”, señaló Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde celebró, junto a su equipo, haber ganado las elecciones con el 39 % de los votos y la amplia diferencia con la peronista Fuerza Patria y sus aliados, que obtuvieron el 29,4 %.

Asimismo, anticipó, tras el triunfo, que “el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo” y anunció que hará importantes reformas.

“Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos”, dijo el mandatario ultraderechista, al destacar que los proyectos que impulsará son necesarios para “consolidar el crecimiento y el despegue de la Argentina”.

“A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina”, añadió, poco después de conocer los resultados que le dieron la victoria a su partido.

