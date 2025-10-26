Milei vota en las legislativas de Argentina, primer gran test electoral para su Gobierno

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, emitió su voto en las elecciones legislativas que se celebran este domingo en el país suramericano, primer test electoral a nivel nacional para su Gobierno, iniciado a finales de 2023.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el jefe de Estado votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio capitalino de Almagro.

De buen semblante y acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario emitió su voto y posó para los medios, ante de retirarse, sin dar declaraciones a la prensa.

Al salir del edificio universitario, saludó y se sacó fotos con algunos seguidores que se acercaron al lugar.

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a acudir este domingo a las urnas para elegir 24 senadores nacionales -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los ciudadanos votan también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

La elección se celebra en un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente peronista Fuerza Patria, sin que los sondeos realizados antes de los comicios sean unánimes con respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientadas a la desregulación económica.

El oficialismo, minoritario en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.

