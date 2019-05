Argentina: Una campaña electoral en medio de la crisis y de juicios en curso

Desde Buenos Aires



El escenario de las elecciones presidenciales en Argentina dio un giro inesperado el sábado pasado, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK, 2007-2015) anunció a través de las redes sociales que no postulará a la reelección, sino a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por el político peronista Alberto Fernández.

La ex mandataria, acusada de corrupción en 12 causas judiciales y con un juicio oral en proceso, lanzó así la primera precandidatura confirmada hasta el momento. Según el calendario electoral, el plazo de inscripción de estas cerrará el 22 de junio.

El anuncio de CFK alteró uno de los presupuestos que más expectativas venía generando: la disputa por la presidencia entre la también senadora y Mauricio Macri, actual mandatario y líder de la coalición Cambiemos. Ante este nuevo escenario, y con una facción del peronismo todavía dispuesta a presentar un candidato propio, ¿qué le espera a Argentina de cara a las elecciones presidenciales de fines de octubre?

–Descontento e impopularidad–



Diversos analistas coinciden en que la difícil situación económica que vive Argentina, que se atribuye al gobierno de Macri, jugará un rol fundamental a la hora del voto. Por ello, al interior de Cambiemos –coalición conformada principalmente por la Unión Cívica Radical y el partido Propuesta Republicana (PRO)– hay dudas sobre la postulación del jefe de Estado a la reelección.

En los últimos días se han divulgado cuatro encuestas –tres de alcance nacional y una que mide la provincia de Buenos Aires– y todas, con mayor o menor diferencia, dan a la fórmula Fernández-Fernández como ganadora en primera vuelta.

Este panorama, sumado a la fuerte caída en la popularidad de Macri en el último año, ha ocasionado que dirigentes radicales, como el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, planteen que no sea Macri quien encabece la fórmula. Sin embargo, según el portal Infobae, en el PRO sí parece haber consenso y se insistiría en que el actual gobernante postule para un segundo mandato.

Para Martín Rodríguez Yebra, encargado de Política del diario “La Nación”, además de la crisis, las chances de Macri también se han visto afectadas por el anuncio de CFK. “Él confiaba en que tendría en frente a Cristina, que también tiene una resistencia fuertísima de un gran sector de la sociedad”, explica a El Comercio.

Por su parte, Juan Pablo Hudson, analista y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que existen dos factores que podrían favorecer las posibilidades de Macri: una eventual mejora en la economía y que el peronismo permanezca fragmentado. En diálogo con este Diario, añade que la candidatura de Alberto Fernández apuntaría precisamente a ese segundo factor.

–Menor protagonismo de CFK–



Una de las primeras acciones de Alberto Fernández en su primera semana como precandidato presidencial por Unidad Ciudadana fue comunicarse con Sergio Massa, dirigente político que ha expresado deseos de postular a la presidencia por Alternativa Federal, ala no kirchnerista del peronismo.

Fernández, quien fuera ex jefe de Gabinete del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y del primer año de la presidencia de CFK, es cercano a Massa, quien lo reemplazó en el cargo en la gestión de la ex jefa de Estado. “Hablé esta mañana con Massa y quiero que se incorpore a este espacio. Está muy preparado”, dijo el miércoles último.

Aunque aún no hay respuesta de parte del dirigente, para Rodríguez Yebra esta invitación evidencia la intención que hay de “construir una opción opositora más amplia”.

Además, estima que otro “gran desafío de Fernández será demostrar que no es un títere de Cristina”. Añade que la ex presidenta buscará redirigir sus votos hacia Fernández y que tendrá poco protagonismo en la campaña para “dejar que el candidato trate de conquistar por donde ella no cae tan bien”.

–En los tribunales–



Hace cuatro días empezó el juicio oral por el Caso Vialidad, en el que CFK y funcionarios de su gobierno son acusados de direccionar la adjudicación de 52 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la sureña provincia de Santa Cruz.

Alberto Fernández ha criticado duramente la decisión del juez de procesar a CFK, pero en simultáneo ha asegurado que no otorgará ningún indulto en el caso de que triunfara. “Los presidentes no están para perdonar a nadie”, remarcó.

En opinión de Hudson, el proceso contra CFK no tendrá un efecto en quienes ya la apoyan o rechazan, sino en quienes permanecen indecisos. “La pregunta es qué afectará más: si estas acusaciones o la grave situación económica. Si esta logra al menos estabilizarse, quizá la primera tenga un peso mayor”, refirió.

“Cristina KIRCHNER cedió porque sabe que su liderazgo es divisivo”

sergio berensztein

Politólogo argentino y columnista de “La Nación”

—¿En este escenario de crisis económica existe una chance real de reelección para Mauricio Macri?



A pesar de todo, Macri tiene oportunidad de triunfo porque todavía existe un electorado que es muy antikirchnerista. Teniendo en cuenta que Cristina Fernández de todas maneras integrará una fórmula presidencial, ello podría facilitarle al presidente un proceso de polarización y, de ese modo, acotar o disimular el desgaste que ha generado la crisis económica.

—¿Cuál sería el peor escenario para Macri? ¿Que el peronismo federal se alíe con el kirchnerismo?



Claro, él necesita que la oposición esté lo más fragmentada posible. Necesita que el peronismo no se junte contra él. En ese sentido, tiene una ventaja enorme, porque hay muchos sectores que desean votar por esta fórmula federal, pero que tienen una imagen mala de Cristina.

—¿Concuerda con la percepción de que la figura de CFK, aun postulando a la vicepresidencia, acaparará la campaña e incluso eclipsará a Alberto Fernández en un eventual gobierno?



Eso habría que descartarlo, porque Cristina ha cedido el protagonismo precisamente porque sabe que su liderazgo es divisivo, que no tiene credenciales para armar una coalición más amplia y competitiva. Entonces, ella necesita que Alberto Fernández tenga la mayor autonomía posible. De lo contrario, no podrán seducir a los votantes que les faltan para ganar.

—¿Cuánto afectarán los procesos judiciales de CFK a la campaña de dicha fórmula presidencial?



La verdad es que los sectores más firmes no se sienten conmocionados por esta información. Al contrario, difícilmente esto altere en algo el rumbo de la campaña. Es una situación que polariza pero que no modifica opiniones, a menos que durante el juicio aparezcan cosas escandalosas. Alberto Fernández es un crítico del proceso judicial, dice que no es equitativo y que ha sido sesgado. Él intentará generar la duda sobre que no se viene respetando el debido proceso y que no estamos ante juicios imparciales.