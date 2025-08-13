El candidato a la Presidencia de Bolivia por el partido Alianza Popular, Andrónico Rodríguez saluda durante un evento de cierre de su campaña electoral este miércoles, en El Alto. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
El candidato a la Presidencia de Bolivia por el partido Alianza Popular, Andrónico Rodríguez saluda durante un evento de cierre de su campaña electoral este miércoles, en El Alto. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
/ GABRIEL MARQUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Andrónico Rodríguez cierra su campaña pidiendo unidad a sectores de izquierda en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
Andrónico Rodríguez cierra su campaña pidiendo unidad a sectores de izquierda en Bolivia

Andrónico Rodríguez cierra su campaña pidiendo unidad a sectores de izquierda en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El titular del Senado y candidato a la Presidencia de Bolivia, , pidió este miércoles unidad a los sectores que conforman a la izquierda boliviana para vencer “en primera vuelta” en las que se celebrarán este domingo.

Rodríguez encabezó el cierre de campaña de la alianza Popular, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en proximidades a la universidad estatal de dicha urbe, en la jornada en que debe concluir toda acción proselitista .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Después de cierta división, es momento de unidad y de dejar la soberbia para elevar la humildad, tenemos que unirnos”, expresó el legislador ante la multitud que lo acompañaba.

MIRA AQUÍ: ¿Quién va ganando en las encuestas en las Elecciones Presidenciales de Bolivia 2025?


Asimismo, hizo un llamado a todos los que mantienen “un discurso nostálgico” e invitó a articular el bloque popular de izquierda en torno al proyecto que él lidera para “lograr la victoria en primera vuelta”.

“Lo que se juega en este proceso electoral no solamente es el retorno (de la izquierda) , se juega la esperanza y el futuro de nuestra patria”, remarcó.

Rodríguez, de 36 años, era considerado el sucesor del exmandatario (2006-2019) hasta que decidió ser candidato por su propia cuenta, y es el postulante de izquierda mejor situado en las encuestas.

Los estudios de opinión ponen al frente de la preferencia electoral a los opositores , de Unidad, y el expresidente (2001-2002), de Libre, ambos con alrededor del 20 %, mientras que Rodríguez aparece con cerca del 10 % disputando la tercera posición con otros dos candidatos.

Andrónico Rodríguez realiza su cierre de campaña, a cuatro días de las elecciones generales en Bolivia. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
Andrónico Rodríguez realiza su cierre de campaña, a cuatro días de las elecciones generales en Bolivia. Foto: EFE/ Gabriel Márquez

“Las encuestas están hechas a medida del candidato y de la billetera”, enfatizó Rodríguez, quien sostiene que su postulación cuenta con la “aceptación” de la población.

En su discurso, el presidente del Senado habló de algunas de sus propuestas como la realización de “un diagnóstico de todas las normativas”, la instauración de una “verdadera” política minera que extienda áreas de trabajo legal y la elaboración de una nueva ley de bancos.

También mencionó la necesidad de que el Estado nacionalice “todas las movilidades indocumentadas” y avanzar hacia vehículos eléctricos.

Dijo que asume una postura “autocrítica” respecto a los errores cometidos en el periodo 2006-2019, del , en el que “no se tomaron las previsiones necesarias” para evitar la actual “crisis” económica marcada por la falta de dólares y combustibles.

LEE TAMBIÉN: Qué pasó con el litio, la promesa incumplida que se convirtió en moneda de cambio electoral en Bolivia


“Queremos sacar de esta crisis social, política y principalmente económica (al país)”, enfatizó.

Rodríguez fue señalado por el exmandatario Morales como “traidor” por buscar la Presidencia y distanciarse de los sectores que aglutinan a las federaciones de productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, principal bastión político y sindical del expresidente.

Morales impulsa el voto nulo en los comicios del domingo como rechazo a la inhabilitación de su candidatura y porque considera que los sectores populares no se sienten representados por ninguno de los ocho candidatos en carrera.

Los bolivianos votarán este 17 de agosto para elegir al presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales, mientras que una posible está prevista para el 19 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC