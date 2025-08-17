Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato presidencial por la Alianza Popular, observa durante un evento de campaña en Huarina, Bolivia, el 24 de julio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)
Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato presidencial por la Alianza Popular, observa durante un evento de campaña en Huarina, Bolivia, el 24 de julio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Agencia EFE

Reportan explosión cerca de centro de votación del candidato Andrónico Rodríguez durante comicios en Bolivia
Una explosión se registró este domingo cerca del centro de votación donde el candidato presidencial boliviano por la alianza Popular, , tiene previsto emitir su sufragio en las elecciones generales que se celebran en esta jornada.

Testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio José Carrasco, en la localidad de Entre Ríos en la región de Cochabamba (centro) y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que “no se tiene daños materiales ni personales” y añadió que “la votación se realiza con normalidad”.

El equipo de campaña de Rodríguez informó que el candidato votaría a las 11.00 hora local (15.00 GMT).

Rodríguez es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político del expresidente Evo Morales (2006-2019), pero decidió postularse por su cuenta y el exmandatario lo calificó de “traidor”.

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior.

