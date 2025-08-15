La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, habla con los medios de comunicación al término de la inauguración de la III Cumbre Internacional sobre Políticas Exteriores Feministas, este lunes en Ciudad de México (México) | Foto: EFE/ José Méndez
La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, habla con los medios de comunicación al término de la inauguración de la III Cumbre Internacional sobre Políticas Exteriores Feministas, este lunes en Ciudad de México (México) | Foto: EFE/ José Méndez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Catorce misiones extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
Catorce misiones extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones en Bolivia

Catorce misiones extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La ministra boliviana de Exteriores, , informó este viernes que catorce misiones de observación extranjeras y cinco nacionales acompañarán las , en las que se elegirá presidente, vicepresidente y los miembros del Parlamento para los próximos cinco años.

Sosa explicó que las delegaciones extranjeras pertenecen a la Unión Europea (UE), con 135 integrantes, y la Organización de Estados Americanos (OEA), compuesta por 89, a las que se suman las representaciones del Parlamento Andino y del Mercosur, entre otras.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

MIRA AQUÍ: Quiroga dice que restituirá relaciones con Israel y EE.UU. si gana los comicios en Bolivia


La canciller agregó que, en la víspera, el se reunió con los representantes de las misiones, a quienes pidió que “sean equilibrados” en la labor que efectúen durante su permanencia en el país.

“Es muy importante en el marco que cumplamos los procedimientos y los protocolos electorales”, apuntó Sosa.

También mencionó que los encargados de las misiones internacionales “han valorado y ponderado el en generar las condiciones más adecuadas para la celebración de las elecciones”.

El millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga encabezan las encuestas para las elecciones en Bolivia. Foto: EFE/Sebastiao Moreira | EFE
El millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga encabezan las encuestas para las elecciones en Bolivia. Foto: EFE/Sebastiao Moreira | EFE

Sosa dijo que la organización del voto en el exterior, en donde alrededor de 370.000 bolivianos residentes en 22 países con más de 1.200 mesas habilitadas en 154 recintos, está lista en un “99 %”. Estos ciudadanos solo podrán elegir al presidente y vicepresidente.

En Bolivia están llamadas a votar para elegir al presidente, vicepresidente, y representantes al Legislativo para el periodo 2025-2030.

La jornada electoral comenzará a las 8:00 hora local (12:00 GMT) y las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 16:00 (20:00 GMT), para que después de eso se efectúe el recuento de los votos.

PUEDES VER: Luis Arce cambia a cúpula militar a tres días de elecciones en Bolivia


Bolivia contará para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), cuyo funcionamiento fue puesto a prueba con simulacros en los nueve tribunales departamentales electorales.

y, tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas o bancarias en los 90 días posteriores a los comicios.

Los candidatos opositores, el empresario , de la alianza Unidad, y el expresidente (2001-2002), de la alianza Libre, encabezan las encuestas, mientras que el presidente del Legislativo, el oficialista , de la alianza Popular, es el postulante de izquierda mejor posicionado, entre el tercer y cuarto lugar.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC