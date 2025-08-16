Un hombre sostiene una bandera durante una protesta en Cochabamba (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Agencia EFE
Agencia EFE

El ente electoral de Bolivia insta a votar sin teléfono móvil ante denuncias de coacción
El (TSE) de Bolivia instó este sábado a que las personas no porten consigo un teléfono móvil al sufragar en las , ante denuncias de coacción que estarían ejerciendo partidos y autoridades para obligar a funcionarios a tomar fotografías de sus votos.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó a los medios que la Sala Plena del organismo ha recomendado a los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que “en lo posible se evite ingresar con celular” al espacio dispuesto para la emisión del voto.

“Entendemos que no es una tarea fácil para el jurado, pero en lo posible, es una recomendación para evitar esta situación”, indicó.

Arteaga remarcó que “es una recomendación para evitar cualquier susceptibilidad, porque de todas maneras luego el acto” de escrutinio “es público” y toda la gente que quiera acompañarlo podrá tomar fotografías de las actas.

“La exhortación siempre es que acudamos a las urnas en paz, emitamos nuestro voto, ejerzamos nuestro derecho porque eso es lo que exige nuestra democracia”, agregó.

Las declaraciones del secretario de Cámara ocurren tras conocerse denuncias de que en algunas instituciones de se estaría obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrar con fotografías que así lo hicieron, bajo amenaza de despidos.

Una mujer aimara asiste al cierre de campaña del candidato a la Presidencia de Bolivia por el partido Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Gabriel Márquez
En la víspera, el vocal electoral Francisco Vargas dijo al canal privado Unitel que recibieron denuncias de funcionarios “que estarían siendo obligados a tomar una fotografía de su voto”, lo que “está totalmente prohibido” y si se comprueba, se remitirán los casos correspondientes al Ministerio Público.

“Sea autoridad nacional, departamental o municipal, que esté obligando o coaccionando en el voto, deberá responder a la Justicia. El voto es secreto, libre y nadie puede ser obligado”, advirtió Vargas.

La Ley del Régimen Electoral establece que de uno a tres años y si el autor es funcionario público, también será sancionado “con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres años”.

Los bolivianos elegirán este domingo a su presidente, vicepresidente y legisladores nacionales para el próximo quinquenio.

Las mesas electorales deben abrir a partir de las 8:00 hora local (12:00 GMT) y funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su sufragio.

El y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

El millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga encabezan las encuestas para las elecciones en Bolivia. Foto: EFE/Sebastiao Moreira | EFE
Las encuestas electorales auguran una posible segunda vuelta entre los opositores , un empresario de centroderecha, y el expresidente (2001-2002), de derecha.

Estos estudios también reflejan altos porcentajes de indecisos, votos nulos y blancos, y sitúan al candidato del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo en los últimos lugares.

