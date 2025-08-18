El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, se pronunció sobre los resultados preliminares que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las Elecciones generales del domingo, que deja a los candidatos opositores, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, disputarse la presidencia del país altiplánico en la primera segunda vuelta en la historia del país.

Morales calificó como un “triunfo” del voto nulo en las elecciones nacionales, tras alcanzar poco más del 19% de las papeletas, según cifras preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Expresamos nuestro profundo respeto y admiración a las compañeras y compañeros militantes de nuestro instrumento político que, en menos de dos semanas de campaña por el voto nulo, lograron un resultado histórico”, señaló el exmandatario en su cuenta de X.

“Nuestra protesta se hizo sentir: votamos, pero no elegimos, y el pueblo dejó claro que la democracia no puede ser reducida a un simple trámite administrativo”, agregó.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en la ciudad cocalera de Lauca Eñe, región del Chapare, Bolivia, el 12 de agosto de 2025. (Foto de PABLO RIVERA / AFP) / PABLO RIVERA

Por otro lado, Morales señaló que “Asimismo, el pueblo dio un mensaje inequívoco a quienes se corrompieron en el ejercicio político y traicionaron a los más humildes. Bolivia no quiere privatización ni persecución con una justicia prebendalizada; Bolivia exige recuperación económica, estabilidad, crecimiento y más democracia”.

Resultados

Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Mientras que Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) de alianza Libre alcanzó 26,81 % de los votos, según estos datos que son preliminares y “no reemplazan” los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50 % de los votos, ni a un mínimo del 40 % con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre.