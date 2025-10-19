Elecciones Bolivia 2025: Evo Morales dice que ninguno de los candidatos “representan al movimiento popular”

El expresidente Evo Morales votó este domingo en la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia desde su bastión político y sindical en el Trópico de Cochabamba (centro) y afirmó que ninguno de los candidatos “representa al movimiento popular ni indígena”.

En esta jornada más de 7,5 millones de bolivianos elegirán al nuevo presidente para el próximo quinquenio entre los candidatos opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Morales insistió en que acudió a las urnas “por cumplir con la democracia”, pero aclaró que no votó “por candidatos ni por presidentes”, ya que, según él, ninguno cumple con los requisitos para representar a la población boliviana.

El exmandatario también criticó las propuestas de los dos candidatos para solucionar la crisis económica que atraviesa Bolivia por la escasez de combustibles y la falta de dólares.

“Nunca pedía apoyo a nadie, menos a Estados Unidos y al FMI (Fondo Monetario Internacional)”, aseguró.

Para Morales, los créditos del Banco Mundial y el FMI “son condicionados a la privatización de los recursos naturales”.

Evo Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, protegido por cientos de sus seguidores, debido a una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

El también líder cocalero afirmó haberse sorprendido por “el ausentismo” en el punto de votación del centro educativo de Villa Tunari, donde ejerció su voto.

El expresidente fue el gran ausente en la papeleta presidencial de la primera vuelta, realizada el 17 de agosto, al no poder inscribirse por carecer de un partido político tras haber renunciado a su liderazgo de casi 30 años al frente del Movimiento al Socialismo (MAS).

La jornada electoral en Bolivia comenzó este domingo 19 de octubre con la apertura de las mesas de votación para elegir por primera vez en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, entre los binomios liderados por el centrista Rodrigo Paz Pereira y el conservador Jorge Quiroga. (EFE)

Además, una prohibición constitucional establece que un boliviano solo puede optar por una reelección presidencial continua, lo que inhabilitó a Morales, quien ya gobernó el país en tres ocasiones.

En la primera vuelta había pedido a sus seguidores votar nulo, argumentando que las elecciones eran “ilegítimas” porque él no participaba.

Los votos nulos alcanzaron el 19,97 %, por debajo del 32,06 % obtenido por Paz y del 26,70 % logrado por Quiroga.

Más temprano, en su programa radial en la emisora cocalera Kawsachun Coca, Evo Morales envió un saludo al candidato vicepresidencial Edman Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz. Durante la campaña, precisamente, se cuestionó a Paz por los supuestos acercamientos entre Morales y Lara.

Morales ha afirmado que está enfocado en las elecciones subnacionales de marzo de 2026 y en la inscripción de su nueva agrupación política, denominada Evo Pueblo.

