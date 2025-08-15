Quiroga dice que restituirá relaciones con Israel y EE.UU. si gana los comicios en Bolivia

El candidato opositor y expresidente boliviano, Jorge “Tuto” Quiroga, aseguró este jueves que restituirá las relaciones diplomáticas de Bolivia con Israel y Estados Unidos al día siguiente de su posesión, en caso de ganar las elecciones generales del próximo domingo.

En un encuentro con medios internacionales, entre ellos EFE, Quiroga (2001-2002) afirmó que “al día siguiente” de ser investido presidente restablecería las relaciones diplomáticas con Israel, país del que Bolivia recibía un importante flujo turístico, y también con Estados Unidos.

“En otras partes del mundo quiero las mejores relaciones comerciales y lo que más sirva y ayude a Bolivia”, enfatizó el candidato presidencial por la alianza Libre.

El Gobierno de Luis Arce rompió relaciones con Israel en octubre de 2023, vínculos que habían sido restablecidos durante la Administración de la presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020).

La primera ruptura de relaciones con Washington fue por decisión del expresidente Evo Morales en 2009.

Con Estados Unidos, el país andino mantiene relaciones a nivel de encargados de negocios desde 2008, cuando el Gobierno de Morales expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, y a la Administración para el Control de Drogas (DEA), acusándolos de una supuesta conspiración.

Quiroga también señaló que evitará “alineamientos políticos con bloques antiamericanos” y con “clubes que lo único que tienen en común es hablar mal de otros”, en referencia a instancias de integración en las que Bolivia ha participado desde la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) hace casi veinte años.

Durante las administraciones del MAS, con Morales y el actual presidente Arce, Bolivia ha conformado espacios como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), fundada en 2004 por Cuba y Venezuela, y ha mantenido cercanía con el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), entre otros.

El expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez, habla durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

En contrapartida, Quiroga reafirmó su interés en profundizar la relación con Brasil, al que considera un “aliado importantísimo”, y con China, a la que calificó como “el mercado más importante” para los países suramericanos y principal socio comercial de Bolivia en la actualidad.

El exmandatario manifestó su intención de “hacer acuerdos de libre comercio con todos los países de Asia y Europa” e intentar lo mismo con Estados Unidos, aunque consideró que no es una opción viable.

El líder opositor también expresó su interés en acercarse a la Alianza del Pacífico, por considerar que a Bolivia “históricamente le corresponde” integrarse, con miras a acceder a los mercados asiáticos para exportar castaña, quinua, vinos, aceite de soya y carne.

Así mismo, Quiroga admitió que la “principal carta de presentación” de Bolivia para acceder a otros mercados es el litio, por lo que impulsará la inversión extranjera y promoverá el interés internacional por otros productos bolivianos.

El exjefe de Estado aseguró que, de ganar el domingo, impulsará una “ola de libertad” en Venezuela, Nicaragua y Cuba, para que alcancen “la misma democracia”, tras lo que llamó la finalización de un ciclo de veinte años del oficialista MAS.

Según los distintos estudios de opinión, Quiroga y el empresario opositor Samuel Doria Medina son los candidatos con mayor preferencia, aunque los sondeos también reflejan un alto porcentaje de indecisos.

Sobre el proceso electoral, el exmandatario dijo que “confía” en esa organización, pero que verificará los resultados con un sistema “propio”.

Los bolivianos elegirán este domingo al presidente, vicepresidente y representantes al Parlamento, mientras que una eventual segunda vuelta electoral está prevista para el 19 de octubre.