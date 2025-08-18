Jorge Quiroga, el expresidente conservador ante el reto del primer balotaje en Bolivia | PERFIL

El conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, que presidió Bolivia entre 2001 y 2002, está ante el reto de encarar una inédita segunda vuelta en el país contra el senador de centro Rodrigo Paz Pereira, tras quedar segundo en las elecciones generales realizadas este domingo en el país suramericano.

Quiroga obtuvo el 26,8 %, según los datos preliminares ofrecidos por el órgano electoral al 95,4 % del conteo, y se ratificó en el segundo lugar que le daban las encuestas previas a la votación, aunque su contrincante no será el empresario Samuel Doria Medina, como lo mostraban los sondeos preelectorales, sino Paz Pereira, quien lidera la votación con el 32,2 %.

Ingeniero industrial y administrador de empresas, Quiroga nació en la ciudad central de Cochabamba en 1960 y sus padres son Jorge Quiroga Luizaga y Sonia Ramírez.

Tiene cuatro hijos fruto de su primer matrimonio con la estadounidense Virginia Gillum y este año contrajo segundas nupcias con Milena Dobronic, de ascendencia croata.

A sus 30 años, llegó a ser uno de los ministros más jóvenes de la nación y, previamente, representó a Bolivia ante los principales organismos financieros internacionales.

Quiroga fue vicepresidente del país entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

El político postuló antes a la Presidencia en 2005, 2014 y 2020, aunque retiró esa última candidatura una semana antes de los comicios ante sus escasas posibilidades de disputar una segunda vuelta con el entonces candidato oficialista Luis Arce, hoy presidente de Bolivia.

Quiroga ha sido un fuerte crítico del expresidente Evo Morales (2006-2019) desde finales de la década de 1990, cuando el conservador era vicepresidente y el exmandatario izquierdista era diputado y líder de uno de los principales sindicatos de productores de hoja de coca en el centro del país.

El candidato presidencial de Bolivia Jorge Quiroga (izq) y Rodrigo Paz Pereira. Ambos disputarán la segunda vuelta. (EFE/ Gabriel Márquez / STR).

También ha sido uno de los principales críticos de la saliente gestión gubernamental de Arce, de quien dijo que es el responsable de “hundir” a Bolivia en la crisis en que se encuentra por hechos de corrupción y el mal manejo del modelo económico.

Además, Quiroga es conocido por antagonizar desde las redes sociales con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro y expresar su apoyo a líderes opositores del país caribeño, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Una de sus promesas para estas elecciones fue “liberar” a los bolivianos de casi 20 años de gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y “sepultar” al partido fundado por Morales, que actualmente dirige el líder campesino Grover García.

El conservador también propone recuperar la economía mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restablecer las reservas de dólares, además de gestiones con otros organismos, además de reducir el aparato estatal, entre otras medidas.

Durante la crisis política de 2019, Quiroga participó como intercesor en reuniones de mediación que facilitaron la salida de Morales a México, tras su renuncia a la Presidencia, “para evitar una mayor violencia”, en medio de denuncias de golpe de Estado por parte del oficialismo y de fraude electoral por parte de la oposición.

En 2024, la Justicia boliviana reabrió un proceso contra Quiroga por el delito de calumnias e injurias, a raíz de declaraciones suyas relacionadas con un caso de corrupción revelado en enero de 2009 que involucró a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Quiroga formó parte del mayor bloque político de oposición, pero se desmarcó del mismo tras diferencias con Doria Medina y optó por postular por su cuenta con la alianza Libre.

Tras conocerse los primeros resultados preliminares de los comicios de este domingo, Quiroga celebró que “una larga noche de dos décadas terminó” en alusión a la derrota del MAS, y consideró que uno de los desafíos más grandes si llega a la Presidencia será “estabilizar la economía” boliviana.