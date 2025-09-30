El expresidente de Bolivia y candidato Jorge 'Tuto' Quiroga habla con periodistas en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Juan Carlos Torrejón / EFE)
El expresidente de Bolivia y candidato Jorge 'Tuto' Quiroga habla con periodistas en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Juan Carlos Torrejón / EFE)
/ Juan Carlos Torrejón
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
‘Tuto’ Quiroga dice que su binomio “está hecho de hierro”, de cara a la segunda vuelta en Bolivia
Resumen de la noticia por IA
‘Tuto’ Quiroga dice que su binomio “está hecho de hierro”, de cara a la segunda vuelta en Bolivia

‘Tuto’ Quiroga dice que su binomio “está hecho de hierro”, de cara a la segunda vuelta en Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente de y candidato a la reelección, , dijo este martes que su binomio político “está hecho de hierro”, en respuesta a los “ataques” que asegura recibe él y su compañero de fórmula, , por parte del Gobierno y de sus contrincantes de cara a la segunda vuelta.

No nos van a redrar, estamos hechos de fierro, Juan Pablo es sólido, tenemos propuestas, sigan insultando y echando barro, se van a quedar en el barro solitos, nosotros vamos a seguir explicando nuestras propuestas”, afirmó Quiroga, a su llegada a la ciudad oriental de Santa Cruz, donde continuará su campaña electoral.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Elecciones Bolivia 2025: Jorge Quiroga lidera la primera encuesta de la segunda vuelta con 47 %

El exmandatario (2001-2002) manifestó que sus rivales del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el presidenciable Rodrigo Paz y su compañero Edman Lara, “lo único que hacen es manipular el odio y vender miedo, nada más”.

Pero la esperanza de tener un futuro diferente, de cambiar estos veinte años la vamos a hacer realidad con el proyecto Libre”, señaló Quiroga.

En medio de una campaña electoral marcada por la polarización y las agresiones entre los candidatos que van a la segunda vuelta, en los últimos días se generó una polémica por unos supuestos tuits racistas que Velasco publicó hace años contra el occidente del país.

El aludido dijo de manera escueta que esas publicaciones “son falsas” y Quiroga sostuvo que lo que pretenden hacer tanto autoridades de Gobierno como los candidatos del PDC es “echar barro a su candidatura”.

Los candidatos Paz y Lara, del PDC, obtuvieron el 32,06 % de los votos en la primera vuelta, llevada a cabo el 17 de agosto, mientras que Quiroga y Velasco, de la alianza Libre, alcanzaron el 26,70 % de los sufragios, resultado que los colocó en un balotaje sin precedentes en Bolivia que se realizará el próximo 19 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: El caso de la “Miss Bolivia” involucrada en narcotráfico “por amor”, y qué tiene que ver un peruano en la historia

La campaña electoral entró a la su recta final con la visita de los candidatos a las nueve regiones del país, entre áreas urbanas y rurales, y en ese camino han surgido insultos y otro tipo de agresiones verbales entre los cuatro postulantes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) impulsó hace tres semanas un “acuerdo por la democracia” que firmaron Quiroga y Velasco, de la alianza Libre, y solo Paz, por el PDC, con el compromiso de frenar la “guerra sucia” en la campaña, sin embargo el intercambio de acusaciones e insultos no ha cesado.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC