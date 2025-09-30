‘Tuto’ Quiroga dice que su binomio “está hecho de hierro”, de cara a la segunda vuelta en Bolivia

El expresidente de Bolivia y candidato a la reelección, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, dijo este martes que su binomio político “está hecho de hierro”, en respuesta a los “ataques” que asegura recibe él y su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, por parte del Gobierno y de sus contrincantes de cara a la segunda vuelta.

“ No nos van a redrar, estamos hechos de fierro, Juan Pablo es sólido, tenemos propuestas, sigan insultando y echando barro, se van a quedar en el barro solitos, nosotros vamos a seguir explicando nuestras propuestas ”, afirmó Quiroga, a su llegada a la ciudad oriental de Santa Cruz, donde continuará su campaña electoral.

El exmandatario (2001-2002) manifestó que sus rivales del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el presidenciable Rodrigo Paz y su compañero Edman Lara, “lo único que hacen es manipular el odio y vender miedo, nada más”.

“Pero la esperanza de tener un futuro diferente, de cambiar estos veinte años la vamos a hacer realidad con el proyecto Libre”, señaló Quiroga.

En medio de una campaña electoral marcada por la polarización y las agresiones entre los candidatos que van a la segunda vuelta, en los últimos días se generó una polémica por unos supuestos tuits racistas que Velasco publicó hace años contra el occidente del país.

El aludido dijo de manera escueta que esas publicaciones “son falsas” y Quiroga sostuvo que lo que pretenden hacer tanto autoridades de Gobierno como los candidatos del PDC es “echar barro a su candidatura”.

Los candidatos Paz y Lara, del PDC, obtuvieron el 32,06 % de los votos en la primera vuelta, llevada a cabo el 17 de agosto, mientras que Quiroga y Velasco, de la alianza Libre, alcanzaron el 26,70 % de los sufragios, resultado que los colocó en un balotaje sin precedentes en Bolivia que se realizará el próximo 19 de octubre.

La campaña electoral entró a la su recta final con la visita de los candidatos a las nueve regiones del país, entre áreas urbanas y rurales, y en ese camino han surgido insultos y otro tipo de agresiones verbales entre los cuatro postulantes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) impulsó hace tres semanas un “acuerdo por la democracia” que firmaron Quiroga y Velasco, de la alianza Libre, y solo Paz, por el PDC, con el compromiso de frenar la “guerra sucia” en la campaña, sin embargo el intercambio de acusaciones e insultos no ha cesado.

