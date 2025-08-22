Arce dice que elecciones presidenciales mostraron la “vocación democrática” de Bolivia

Escucha la noticia
El mandatario de Bolivia, Luis Arce, aseguró este viernes en Bogotá que la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país, celebrada el domingo pasado, mostró la “vocación democrática” de esa nación.
“Venimos a Bogotá luego de haber vivido en Bolivia un profundo proceso democrático. El pasado domingo nuestro pueblo acudió a las urnas en unas elecciones transparentes que reflejan la vocación democrática que nos caracteriza y que fortalece nuestra institucionalidad”, dijo Arce al intervenir en la V Cumbre Amazónica.
La participación del mandatario en esta cumbre se produce cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia en las que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), sufrió una importante derrota.
Los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de centro, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, de derecha, obtuvieron el 32,06 y el 26,70 % de los votos, respectivamente, por lo que disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de octubre.
Estos resultados marcan el final de casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.
“Agosto ha sido un mes histórico para Bolivia, celebramos con orgullo nuestro bicentenario (...) y concluimos con un proceso electoral que reafirma la madurez política del pueblo boliviano”, recalcó el presidente Arce.
