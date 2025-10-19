Luis Arce felicita a Rodrigo Paz y asegura estar listo para trabajar en una “transición ordenada” en Bolivia

Escucha la noticia
Luis Arce felicita a Rodrigo Paz y asegura estar listo para trabajar en una “transición ordenada” en BoliviaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó este domingo al senador centrista Rodrigo Paz Pereira por ganar la “histórica” segunda vuelta y sostuvo que su Gobierno está listo para trabajar en una “transición ordenada” con las próximas autoridades.
“Felicito a Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo en una histórica segunda vuelta electoral que se realizó por primera vez en Bolivia y le deseo el mejor de los éxitos a su gobierno”, publicó Arce en sus redes sociales.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: Jorge Quiroga reconoce su derrota en la segunda vuelta electoral en Bolivia y felicita a Rodrigo Paz
“Como gobierno estamos listos para trabajar la transición ordenada que en todo momento comprometimos”, indicó.
El mandatario también felicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “por el gran trabajo realizado y el resultado que se conoció de manera oportuna para dar certidumbre a la población” y también manifestó su “más alto reconocimiento al pueblo boliviano, el verdadero ganador de esta jornada”.
LEE MÁS: “Es tiempo de reconciliarnos”, dice Edman Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz en Bolivia
“Saludamos la vocación democrática y pacífica de las y los bolivianos, que hoy acudieron a las urnas. Que la voluntad popular sea la base para seguir construyendo un mejor futuro para todas y todos”, indicó.
Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.
LEE MÁS: Evo Morales dice que los grandes perdedores de la segunda vuelta en Bolivia “son los racistas”
El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”. El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.
Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Quién es Rodrigo Paz, el centrista que ganó la inédita segunda vuelta con el voto popular en Bolivia | PERFIL
- Estas son las ocho joyas de un valor incalculable que fueron robadas del Museo del Louvre | FOTOS
- Colombia rechaza “amenaza” de Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales
- SIP denuncia que 80 páginas digitales de noticias están bloqueadas en Venezuela
- SIP denuncia crecientes amenazas, recortes y restricciones a prensa en Estados Unidos bajo Trump
Contenido sugerido
Contenido GEC