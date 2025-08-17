Elecciones Bolivia 2025: Manfred Reyes pide a los bolivianos que voten “para fortalecer la democracia”

El candidato presidencial de Bolivia por el partido Autonomía Para Bolivia-Súmate, Manfred Reyes, habla con sus partidarios durante su mitin de cierre de campaña en el parque urbano central de La Paz, el 11 de agosto de 2025. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El candidato presidencial de Bolivia por el partido Autonomía Para Bolivia-Súmate, Manfred Reyes, habla con sus partidarios durante su mitin de cierre de campaña en el parque urbano central de La Paz, el 11 de agosto de 2025. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El candidato opositor por la alianza Autonomía para Bolivia- Súmate, , pidió a los bolivianos que vayan a votar por el fortalecimiento de la democracia, luego de emitir su voto en las elecciones generales que se celebran este domingo en .

Lo que les pido a los bolivianos es que vayan y voten, ya verán ustedes por qué candidato van a votar pero voten, porque eso significa fortalecer nuestra democracia que es lo que hoy necesita más nuestra querida Bolivia”, dijo Reyes Villa a los medios en la ciudad de Cochabamba (centro).

El también alcalde de Cochabamba (centro) contó que en las primeras horas de los comicios, estuvo por algunos centros de votación y vio que “se está llevando a cabo una jornada tranquila”, pese a que el Gobierno denunció que grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) intentan “obstaculizar” el proceso electoral.

Ha llegado el momento de salvar a Bolivia y eso depende de ustedes, de que participen en este proceso electoral que no es cualquier proceso, es totalmente diferente, el color que tiene que ganar hoy es el rojo, amarillo y verde”, aseguró Reyes Villa.

El político se encuentra entre la cuarta y quinta posición de intención de voto, según reflejan las últimas encuestas.

Reyes Villa, de 70 años, compite por tercera ocasión en una elección presidencial luego de participar en 2002, cuando siendo favorito obtuvo el tercer lugar (20,1 %), detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada (20,4 %) y Evo Morales (20,94 %).

En 2009 obtuvo el segundo lugar con el 26,4 % de los votos, detrás del exmandatario que alcanzó el 64,2 %, aunque es más recordado por las reiteradas victorias en las elecciones municipales de Cochabamba, donde fue alcalde entre 1993 y 2000.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

En Bolivia 7.567.207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años y otros 369.308 ciudadanos podrán votar en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21.00 hora local (01.00 GMT del lunes).

También están desplegadas 14 misiones internacionales de observación electoral, las más numerosa de la de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de otras cinco delegaciones nacionales para vigilar el proceso.

