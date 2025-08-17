Elecciones Bolivia 2025: “Nulo, nulo”, la constante en el conteo en un centro de votación en región afín a Morales

El grito de “nulo, nulo, nulo” marcó el conteo de votos en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del expresidente de Bolivia Evo Morales, quien, impedido de postular a la presidencia, promovió una campaña para anular el sufragio en las elecciones que se celebraron este domingo en el país.

Las mesas de votación cerraron a las 16:00 hora local (20:00 GMT), tras cumplir las ocho horas de apertura establecidas por la norma electoral. Concluido el plazo, el presidente de cada mesa, junto a los jurados, dispuso la clausura del proceso, en la mayoría de los casos luego de una amplia participación ciudadana.

En la escuela San Antonio de Villa Tunari, el principal centro de votación de esa población que es el acceso al Trópico de Cochabamba, se habilitó casi una veintena de mesas.

La constante fue el permanente grito de “nulo, nulo, nulo”, por parte de los agentes electorales que fue llenando la casilla de esa categoría, aunque también se repitió con frecuencia la decisión de los electores de dejar la papeleta en blanco y no apoyar a ninguna candidatura.

Según constató EFE, en todas las mesas de ese colegio la cantidad de votos nulos sobrepasó notoriamente las demás opciones, incluso por sobre el presidente del Senado y candidato de la región del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, ahora distanciado de Morales.

Aunque Rodríguez era la segunda opción, muy por detrás del voto nulo, los candidatos como el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) de Libre y el senador Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) consiguieron una importante votación en una región en la que Morales históricamente domina.

Morales, en declaraciones a los medios, entre ellos a EFE, indicó que en esta elección “se vota” pero “no se elige” ya que, a su juicio, estos comicios han dejado de lado “al pueblo boliviano”.

Morales esperará los resultados de la elección que comenzarán a conocerse desde las 20:00 hora local (0:00 GMT) en la población de Lauca Ñ, sitio en el que permanece desde octubre de 2024 bajo el resguardo de sus leales para evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata agravada.

Además, a las 21.00 hora local (01.00 GMT) se dará el primer informe del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Más de 7,5 millones de bolivianos fueron habilitados para votar este domingo en las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Legislativo, mientras que 369.308 ciudadanos podían ejercer su derecho al sufragio en el exterior.