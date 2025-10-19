Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia. (EFE/ Gabriel Márquez)
/ GABRIEL MÁRQUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

La OEA felicita a Rodrigo Paz por su victoria electoral en Bolivia y le ofrece trabajar juntos
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó este domingo a por su victoria en las y le ofreció trabajar juntos para promover la “paz y la prosperidad”.

“Felicito a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones, y a todo el pueblo boliviano por una segunda vuelta ejemplar. LA OEA está lista para continuar trabajando junto al Estado Plurinacional de Bolivia y sus nuevas autoridades democráticamente electas, en pos de la paz y la prosperidad para todo el país y el Hemisferio”, declaró en la red social X.

Francisco Sanz
Ramdin recordó que la misión de observación electoral de la OEA publicará próximamente su informe preliminar con sus hallazgos y recomendaciones sobre el proceso electoral.

El senador opositor de centro Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”. El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

La jornada electoral en Bolivia comenzó este domingo 19 de octubre con la apertura de las mesas de votación para elegir por primera vez en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, entre los binomios liderados por el centrista Rodrigo Paz Pereira y el conservador Jorge Quiroga. (EFE)

