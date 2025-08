Cómo el voto blanco y nulo supera en las encuestas a los candidatos punteros en Bolivia (y quién se beneficia de ello)

En la última encuesta de Ipsos Ciesmori para el canal Unitel publicada el 30 de julio, la intención de voto nulo y blanco llegó al 21,7%. En el primer sondeo que publicó esta firma el 1 de junio, el porcentaje era del 17%.

El resultado refleja que hay un crecimiento sostenido del voto nulo y blanco, mientras que el respaldo a los candidatos de derecha se mantiene y para la izquierda está en retroceso.

Partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales asisten a la inauguración de una casa de campaña para el "Voto Nulo" antes de las elecciones presidenciales del 17 de agosto. (Foto de JORGE BERNAL / AFP). / JORGE BERNAL

El candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, favoritos para pasar a la segunda vuelta presidencial. (Fotos de Cris BOURONCLE y Mandel NGAN / AFP). / CRIS BOURONCLE MANDEL NGAN

Ipsos Ciesmori en su última encuesta da al empresario Samuel Doria Medina un 21,5% de intención de voto, y al expresidente Jorge Tuto Quiroga un 19,6%. Ambos pasarían a segunda vuelta.

El candidato más fuerte de la izquierda, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, ha bajado al quinto lugar. En las primeras encuestas su respaldo rondaba el 15%, pero ahora está en el 7%.

Mientras que el candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, no supera el 3% de intención de voto.

En Bolivia, en caso de que los votos nulos y blancos sumen la mayoría de sufragios, la elección del presidente se realiza sobre la base de los votos válidos, aunque los competidores hayan obtenido minoría.



Las razones del voto nulo y en blanco

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato presidencial por la Alianza Popular, observa durante un acto de campaña en Huarina, Bolivia, el 24 de julio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

Ricardo Calla Ortega, sociólogo y analista político, dijo a El Comercio que las cifras de voto nulo y blanco son superiores a las de elecciones anteriores. Indicó que este fenómeno refleja el desencanto del antiguo electorado del MAS, que no se siente representado ni por los candidatos oficialistas ni por los de oposición.

“La oposición no logra captar parte de ese electorado masista desencantado, lo que aumenta la fragmentación del voto”, precisó Calla.

Agregó que el aumento del voto nulo y blanco es una mala noticia para Andrónico Rodríguez. “Él tampoco logra atraer el voto de sectores del masismo, por lo menos en suficiente número”.

Pero Calla no cree que todo esté perdido para Andrónico, pues consideró que si el electorado masista actúa con pragmatismo en el último tramo de la campaña, podría revertirse la tendencia y el candidato sumaría adhesiones que lo acerquen al 20%, lo que lo pondría en carrera para una segunda vuelta.

El periodista y analista político boliviano Rafael Archondo consideró que el voto nulo y blanco empezó a crecer hace unas semanas luego de que Evo Morales no consiguiera inscribir su candidatura presidencial. Pero no es la única razón.

“Morales incluso ha abierto casas de campaña en favor del voto nulo, que es promovido por su organización política que se llama Evo Pueblo”, indicó Archondo a El Comercio.

Agregó que otra razón es la exclusión del candidato liberal Jaime Dunn, cuyos seguidores optarían por el voto en blanco.

“Una tercera explicación es que los candidatos que sí están en carrera y en campaña hace muchos meses probablemente no han conseguido convencer a una gran parte del electorado. Los candidatos no muestran un respaldo más allá del 20%. Entonces eso ha hecho también que ese número de indecisos sea tan grande”, remarcó.

Sobre la caída de Andrónico, Archondo sostuvo que primero se debe a que Evo Morales le ha hecho la guerra y lo ha calificado de traidor, por lo que no le ha transferido el voto de sus seguidores.

“Pero en segundo lugar, creo que es lo más importante, Andrónico Rodríguez no ha roto con Evo Morales. Lo ha llamado padre del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural. La candidata a vicepresidenta de Andrónico, Mariana Prado, ha dicho que Evo sigue siendo su jefe. Entonces, al no haber una ruptura, es muy difícil que los sectores críticos con Evo lo respalden. Él mismo se ha neutralizado con un discurso que no tiene lugar en la sociedad boliviana”, enfatizó Archondo.

La Constitución de Bolivia establece que se gana la Presidencia en primera vuelta con más del 50 % de los votos válidos. O con un mínimo del 40 % de los votos, más una diferencia de 10 puntos con el segundo lugar.

El plan de Evo Morales

El expresidente de Bolivia Evo Morales participa en un evento con sus seguidores y delegaciones del Runasur en Ivirgarzama. (EFE/Jorge Abrego). / Jorge Abrego

¿Por qué Evo Morales no respalda a un candidato de izquierda y prácticamente le entrega la victoria a la derecha? Para Archondo, está buscando tener un registro de quiénes son los que lo respaldan.

“Aquellos que voten nulo más o menos estarán expresando su simpatía por Evo Morales”, dijo.

“Si Morales no hacía esto, hubiese significado entregarle sus seguidores a otras organizaciones que no son controladas por él. Eso hubiera significado una derrota completa, a pesar de que esa transferencia se diera en favor de alguna organización política afín”, remarcó.

“El llamado al voto nulo también busca destruir a Rodríguez y mantener el control del campo que Evo ha construido durante 30 años”, agregó.

Archondo sostuvo que el voto nulo le serviría a Evo Morales como punto de partida para un retorno a la vida política a partir del próximo año, con una nueva organización que buscará inscribir.

“Evo Morales no está actuando como un líder preocupado por frenar a la derecha, sino que está centrado en sus propios intereses políticos. Su promoción del voto nulo responde a una pugna interna dentro del MAS y a su objetivo de seguir siendo la figura principal de la izquierda", insistió.

A decir de Archondo, Morales calcula que un eventual gobierno de derecha será débil e impopular.

“Apuesta al desgaste del próximo gobierno para fortalecerse políticamente y preparar un posible retorno al poder, tal como lo hizo tras la caída de su gobierno en 2019. Su prioridad no es el futuro del país, sino su supervivencia y liderazgo político”, refirió Archondo.

El logo del partido "Evo Pueblo" y un cartel que dice "Voto Nulo. Sin Evo, no hay elecciones" se muestran durante la inauguración de una casa de campaña del "Voto Nulo" en La Paz el 4 de agosto de 2025. (Foto de JORGE BERNAL / AFP). / JORGE BERNAL

Calla reafirmó que la campaña de Evo en favor del voto nulo es una forma de sabotear la candidatura de Andrónico.

“Se estima que entre un 6 y 9% del voto nulo responde directamente al llamado de Evo”, manifestó.

“Morales intenta presentarse internacionalmente como líder de una izquierda marginada, pero en Bolivia su figura ha perdido arraigo y genera fuerte rechazo”, precisó Calla.

El analista indicó que Morales busca posicionarse como un actor de presión e ingobernabilidad tras las elecciones, especialmente frente a un futuro gobierno debilitado de derecha que tendrá que aplicar medidas económicas impopulares, como la eliminación de subsidios o la liberalización del dólar, para corregir el rumbo económico del país.

“El fin del ciclo político del MAS parece inminente, aunque podría ser turbulento e incluso con intentos de fraude o conflictividad social”, alertó Calla.

“La economía colapsada, la escasez de combustibles y el desgaste del gobierno actual podrían hacer del próximo mandato un terreno fértil para protestas lideradas por Morales”, agregó.

Sin embargo, Calla remarcó que la capacidad de movilización de Morales está seriamente limitada por su creciente desprestigio.

