El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, celebra con simpatizantes este domingo, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Rodrigo Paz, vencedor de la primera vuelta, promete cambiar modelo estatista en Bolivia
Rodrigo Paz, vencedor de la primera vuelta, promete cambiar modelo estatista en Bolivia

El , quien sorprendió al vencer en la primera vuelta de este domingo, señaló que de buscará cambiar el modelo económico impuesto por la izquierda en los últimos 20 años en Bolivia.

Escrutado el 92% de las actas electorales, Paz alcanza el 32,1% de los votos, según un reporte preliminar del Tribunal Supremo Electoral.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, economista de 57 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) se medirá en segunda vuelta con , expresidente de derecha (2001-2002), el 19 de octubre.

Espero que el parlamento “nos ayude a cambiar este modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos”, dijo Paz ante sus simpatizantes en La Paz.

Una semana antes de las elecciones lo ubicaban entre el tercer y quinto puesto.

“Esta es una señal de cambio, y esa señal de cambio es la grandeza del pueblo boliviano que quiere otro destino”, afirmó Paz.

También felicitó a su próximo rival. “Hemos clasificado a una final. Aún no hemos ganado nada”, señaló.

Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga reaccionaron a que disputarán una inédita segunda vuelta por la Presidencia en octubre, tras las elecciones generales realizadas este domingo. Foto: EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez
Hizo una campaña discreta.

Prometió una incorporación de las clases medias y bajas a la vida económica del país con créditos accesibles, libre importación de productos y una reforma tributaria para incentivar la industria nacional.

Paz nació en 1967 en España, en el seno de una familia expulsada de Bolivia por las dictaduras militares. Tiene la nacionalidad boliviana por el origen de su padre.

