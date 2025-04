El político y empresario Samuel Doria Medina fue anunciado este miércoles como el candidato del principal bloque opositor de Bolivia para las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

El representante de la fuerza opositora Creemos, Efraín Suárez, explicó ante los medios que Doria Medina “es el mejor posicionado para enfrentar y derrotar” al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre todos los precandidatos del Bloque de Unidad de la Oposición Democrática.

“De tal manera que Samuel Doria Medina será el candidato del bloque de unidad en las elecciones presidenciales de agosto y será el próximo presidente que tenga este país”, afirmó Suárez.

El político sostuvo que el bloque, presentado en diciembre pasado, “se ha convertido en una alternativa real y sólida de triunfo en las próximas elecciones”.

Suárez mencionó que el objetivo “nunca ha sido otro que llegar a un acuerdo voluntario y de buena fe para elegir a un candidato capaz de ganarle al MAS y enfrentar el gran desafío de la hora actual, resolver la crisis y salvar al país de un modelo económico, social y político fracasado y nefasto”.

A su turno, Doria Medina manifestó que “hay luz al final del túnel” y pidió a los votantes que “confíen” en él para salir de la actual crisis económica.

El empresario dijo a las autoridades y funcionarios del Gobierno de Luis Arce “que alisten sus maletas porque se van en agosto” y les señaló de generar inflación, filas para comprar combustibles y “corrupción”.

Doria Medina, del partido Unidad Nacional (UN), señaló que el camino recorrido desde diciembre tuvo obstáculos y que lo que viene “será complejo”, aunque instó a sus seguidores a “no rendirse nunca”.

También señaló que el “proceso de unidad” iniciado por este bloque “está abierto a todos” quienes quieran sumarse.

El bloque fue presentado en diciembre pasado por los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), Doria Medina y por el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encarcelado desde fines de 2022 por la crisis social y política de 2019 en el país.

Luego se sumaron otros líderes, como Vicente Cuéllar, rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), y la economista Amparo Ballivián.

La iniciativa se presentó con la idea de tener una candidatura presidencial única de la oposición para enfrentar al MAS en los comicios de este año.

Para elegir a su candidato, el bloque realizó encuestas internas con las que, no obstante, no estuvo de acuerdo Jorge Quiroga, alegando que esos sondeos no se iban a enmarcar “en la legalidad”.

Doria Medina defendió que sí están autorizadas las encuestas internas sin posibilidad de ser publicadas.

Este desacuerdo entre Doria Medina y Quiroga, que prevé dar un mensaje en las próximas horas, provocó una fractura en el bloque e hizo que Mesa decidiera apartarse del mismo, si bien el exmandatario no figuraba como precandidato.

En la presentación de la candidatura acompañaron a Doria Medina el rector Cuéllar, Ballivián, Suárez en representación del gobernador Camacho, y varios parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza opositora liderada por Mesa, entre otros.

Doria Medina (La Paz, 1958), víctima de un secuestro a manos de un grupo armado en 1995 y superviviente de un accidente aéreo en 2005, fue candidato a la Presidencia en 2005, 2009 y 2014.

En los comicios generales de 2020, el también economista fue candidato vicepresidencial de la entonces mandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020), aunque se retiraron a falta de un mes para las elecciones para no dispersar el voto opositor.