Imágenes de archivo creada el 14 de octubre de 2025 muestra al candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz (izq.), hablando durante una conferencia de prensa antes del último debate presidencial en el Hotel Real Plaza en La Paz el 12 de octubre de 2025, y al candidato presidencial de Bolivia por la Alianza Libertad y Democracia (Libre), Jorge "Tuto" Quiroga, hablando durante una conferencia de prensa antes del último debate presidencial en el Hotel Real Plaza en La Paz el 12 de octubre | Foto: Aizar RALDES / AFP