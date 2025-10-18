Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO HOY | Segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, últimas noticias
Más de 7,5 millones de bolivianos llamados a votar
Para este balotaje se usará el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están llamados nuevamente a las urnas 7.567.207 personas en territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países. El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.
Los dos candidatos prometen acciones inmediatas para sacar a Bolivia de la crisis económica en que está sumida, Quiroga con una inyección de dólares para la que acudirá a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Paz con la llegada de combustibles que afirma tener ya asegurado para resolver el actual desabastecimiento.
De acuerdo con la agencia EFE, la segunda vuelta se introdujo en la normativa boliviana a través de la Constitución que rige desde 2009 en el país y que indica que "será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura" que obtenga más del 50 % de los votos válidos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.
En las elecciones pasadas, Paz obtuvo el 32,06 % y el expresidente conservador logró el 26,70 %.
Tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga fueron los dos postulantes presidenciales con mayor cantidad de votos en las elecciones del 17 de agosto. No obstante, como ninguno logró el porcentaje suficiente para ganar en primera vuelta, ahora todo se definirá en este balotaje.
Los bolivianos elegirán por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta electoral. Además, también representará una nueva etapa después de dos décadas de la izquierda en el poder.
Este domingo 19 de octubre se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, en una jornada que tendrá como contrincantes al senador centrista Rodrigo Paz y al expresidente Jorge Quiroga.
