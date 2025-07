El MAS ganó por primera vez una elección presidencial en Bolivia en diciembre del 2005. Aquella vez, Evo Morales obtuvo el 53,7% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país.

Morales asumió el cargo el 22 de enero de 2006, marcando el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia, caracterizado por un giro hacia la izquierda, con un fuerte protagonismo estatal en la economía y con reformas constitucionales impulsadas por el presidente. El último representante del MAS en el poder es Luis Arce, que deberá dejar la Presidencia en noviembre de este año.

El presidente de Bolivia Luis Arce y el expresidente Evo Morales encabezan una marcha progubernamental rumbo a La Paz, en Caracollo, el 23 de noviembre de 2021. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

La pugna por la candidatura presidencial provocó la ruptura entre Morales y Arce. El segundo se quedó con la personería jurídica del MAS, pero renunció a ir a la reelección debido a que la crisis económica hizo inviable que pueda tener éxito. En su reemplazo designó a Eduardo Del Castillo, su exministro de Gobierno.

Mientras que en el caso de Morales, el Tribunal Constitucional determinó que la Carta Magna le prohíbe volver a postular, por lo que no pudo inscribir su candidatura.

Los favoritos

Samuel Doria Medina muestra su pulgar manchado tras emitir su voto en un colegio electoral de La Paz el 12 de octubre de 2014. (Foto de CRIS BOURONCLE / AFP). / CRIS BOURONCLE

A poco más de un mes de las elecciones se han conocido dos encuestas que colocan a la derecha liderando las preferencias.

La primera encuesta elaborada para el Grupo Multimedia El Deber y la iniciativa Yo Elijo ubica en primer lugar al empresario Samuel Doria Medina (Unidad) cn el 24% de intención de voto. Le sigue el expresidente Jorge Tuto Quiroga (Libre), con el 22,07%. En tercer lugar se ubica el disidente del MAS Andrónico Rodríguez con el 14,69%. El candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, tiene solo 1,69% de intención de voto.

En este estudio, el voto blanco obtuvo 9,84% y el indeciso 3%.

Jorge Tuto Quiroga durante una conferencia de prensa sobre las elecciones nacionales en Honduras el 17 de diciembre de 2017. (Foto de ORLANDO SIERRA / AFP). / ORLANDO SIERRA

Otra encuesta recientemente revelada es la de la empresa Captura Consulting, difundida por los canales Red Uno y Cadena A. En ella Doria también lleva la delantera con el 19,6%, seguido por Quiroga con 16,6% y Rodríguez se mantiene tercero con 13,7%. Del Castillo está séptimo con 1,4%. En este sondeo hay un 15,5% de personas que aún no sabe por quién votar.

Andrónico Rodríguez saluda a sus partidarios durante su presentación como candidato presidencial por el partido Alianza Popular en La Paz, el 19 de mayo de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

Si se mantiene la tendencia de ambas encuestas, habría una segunda vuelta el 19 de octubre entre Doria y Quiroga, ambos de derecha. Según las leyes electorales bolivianas, en primera vuelta gana quien supera el 50% de la votación. También se puede ganar con el 40%, siempre que haya una distancia de 10 puntos con el segundo lugar.

Las razones del favoritismo de la derecha y la peor hora del MAS

El periodista boliviano Rafael Archondo indicó a El Comercio que la derecha tiene grandes opciones de ganar, pero hizo notar que no hay un candidato fuerte, a diferencia del pasado, cuando el MAS ganaba con supermayorías de más del 50%.

“El nuevo escenario muestra minorías divididas, lo que apunta a que quien gane debe formar un gobierno de coalición, que era la regla antes del primer triunfo de Evo Morales", remarcó.

Sobre el único representante de la izquierda con posibilidades de pasar a segunda vuelta, Andrónico Rodríguez, Archondo dijo que es difícil que se pueda imponer en un eventual balotaje.

“Ha tenido un inicio de campaña muy accidentado, con muchos cuestionamientos a su candidata a la vicepresidencia, pero sobre todo ha estado marcado por un ataque muy sistemático por parte de Evo Morales, que ya lo ha colocado en la lista de los traidores, negándole, en cierto sentido, la posibilidad de endosarle votos. Esta crítica férrea le ha restado mucho respaldo”, precisó Archondo.

“Entonces, Andrónico queda huérfano del respaldo de quien fue su mentor y también queda imposibilitado de aspirar al voto de la oposición tradicional, como una alternativa a Evo Morales, porque Andrónico no ha tenido una crítica hacia él. Está en una situación muy complicada”, siguió.

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian también consideró que son grandes las posibilidades de que la derecha vuelva al poder, debido básicamente a la desastrosa gestión económica de los gobiernos del MAS.

“Hay un aumento en la intención de voto para la derecha, los dos primeros suman el 40%. Ese respaldo es una mejora con respecto al pasado, pero lo más impactante es el retroceso de la izquierda, y hay que tener en cuenta que todavía hay mucha gente que no sabe por quién votar”, dijo Belaunde a El Comercio.

El analista sostuvo que además de la crisis económica, que implica falta de dólares y de gasolina, el debilitamiento del MAS también está marcado por la ruptura entre Arce y Morales.

¿Qué sectores sociales le están dando la espalda al MAS? Archondo explicó a partir del año 2016, cuando Evo Morales perdió de manera ajustada un referéndum sobre la reelección indefinida, ya se consideraba que existía una oposición muy fuerte en Bolivia, que estaba afincada en los espacios urbanos, pero al mismo tiempo estaba muy dividida. “La dificultad de la oposición está en justamente concentrar su voto en un solo candidato”.

“En Bolivia hay una oposición con muchos liderazgos en disputa. Entonces, las elecciones deberían servir para que uno de esos liderazgos consiga canalizar el voto útil. La única posibilidad que tiene la derecha es que el voto útil emerja en algún momento. En todos estos 20 años no ha podido emerger, ni siquiera en el 2019, que fue la mejor elección de la oposición. Todos los votantes adversos a Evo Morales votaron por Carlos Mesa, pero hubo una región completa, Santa Cruz, que optó por Luis Fernando Camacho”, recordó Archondo.

“No sé si en poco más de un mes la oposición podrá optar por una única opción”, manifestó.

¿Cómo sería un gobierno de derecha?

Archondo explicó que hay un consenso en Bolivia en que el modelo económico del MAS no puede continuar, pero anotó que no se tiene claro cuál es la salida.

Precisó que si gana la derecha deberá buscar formar un gobierno de coalición, porque no tiene toda la fuerza para cambiar lo que considera que está mal en el país.

“Será un giro que va a tener muchas resistencias, porque hay muchísimos sectores en Bolivia que viven de alguna forma de una prebenda estatal, de los bonos, de la política social. Se ha abierto una gran cantidad de empresas públicas como parte de un plan de industrialización y sustitución de importaciones. Muchos candidatos están diciendo que hay que cerrar esas empresas. Hay una necesidad urgente de inversiones privadas, inversiones extranjeras. No hay un recurso natural que en este momento pueda sostener esa transición. El gas prácticamente se ha agotado, el litio no ha entrado en producción“, indicó Archondo.

“Es decir, Bolivia está sin alternativas económicas. Entonces es muy difícil pensar en un modelo que no sea otra cosa que la de depender de los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No parece haber otra alternativa y esa alternativa sabemos que es de corto plazo, porque el país necesita cada año más o menos 1.000 millones de dólares para comprar combustibles. Y esto se está pensando hacerlo con la deuda y no con una sustitución productiva que pueda crear riqueza", enfatizó.

Archondo sostuvo que sería más fácil para la derecha gobernar si hubiese, como pasó en Argentina en la última elección, una clarísima mayoría en favor de la oposición y, por ende, un respaldo abrumador a su plan.

El periodista dijo que ve a Bolivia caminando hacia un escenario similar al del Perú, con una alta fragmentación política.

Para Belaunde, si gana la derecha, podría intentar efectuar reformas como la liberalización del sector energético (gas) y abrir el país a la inversión privada y extranjera, pero remarcó que enfrentará resistencias sociales y necesitará habilidad política para implementarlas.

