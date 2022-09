Pese a que los sondeos muestran una amplia ventaja de Lula Da Silva, Bolsonaro insiste en que será reelegido el 2 de octubre.

Ante ese panorama, el vicepresidente y general de reserva del gigante latinoamericano, Hamilton Mourão, defiende que no hay ningún peligro para la democracia de Brasil.

El también general de reserva llegó a Lima esta semana para reunirse con las autoridades peruanas y para participar en la Feria Expoalimentaria 2022. “El mayor objetivo es mantener la conexión entre Brasil y el Perú, particularmente entre los gobiernos de los presidentes Bolsonaro y Castillo”, dijo a El Comercio.

— Los expertos afirman que estas son las elecciones más polarizadas en Brasil. ¿Cuál es el ambiente a puertas de los comicios?

La polarización existe en todo el mundo, es una cuestión de la coyuntura que estamos viviendo desde el inicio de este siglo, con una crisis económica que empezó a fines de la primera década por la cuestión de la crisis financiera que inició en Estados Unidos y que se reflejó en todo el mundo. Cuando nos imaginábamos que íbamos a salir de la crisis llega la pandemia y cuando estamos para salir de la pandemia llega el conflicto en Ucrania, todo eso afecta a la gente. La elección del 2018 ya tuvo una polarización grande y ahora ocurre lo mismo. Hay muchas palabras al viento, mucha gente diciendo que la democracia está en peligro, pero yo no lo veo así. Hay palabras fuertes de un lado del otro, pero es parte de la retórica.

A woman walks past towels emblazoned with images of Brazilian presidential candidates, President Jair Bolsonaro, center, and former President Luiz Inacio Lula da Silva, displayed for sale by a street vendor on a makeshift clothesline, in Brasilia, Brazil, Thursday, Sept. 22, 2022. Brazilians head to polls on Oct. 2 to elect a president, vice president, governors and senators. (AP Photo/Eraldo Peres) / Eraldo Peres

— Bolsonaro ha cuestionado la fiabilidad del sistema electoral brasileño. ¿Comparte esas dudas?

Nuestro sistema electoral utiliza aparatos electrónicos y es necesario que se mejore. El año pasado hubo una discusión muy grande para eliminar el voto electrónico, pero fue algo que el Congreso no logró aprobar. Yo creo que hoy algunos problemas que había están resueltos y las personas van a participar en el periodo electoral creyendo en el sistema, pero es un sistema que tiene que pasar por mejoras.

— Las Fuerzas Armadas supervisarán las urnas el día de las elecciones. ¿Se puede garantizar que su apoyo solo será logístico?

Eso es normal en Brasil. Es un país muy grande y las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad de los aparatos electrónicos y de llevarlos a los puntos más distantes del país.

— Hay quienes temen una maniobra antidemocrática en los cuarteles. ¿Cómo reaccionarían los militares si Bolsonaro pusiera en duda el resultado?

Las Fuerzas Armadas siguen trabajando bajo estos tres principios: legalidad, estabilidad y legitimidad. Si un candidato que no sea el presidente vence nada va a pasar. El presidente es un demócrata, las Fuerzas Armadas tienen una función muy clara, son responsables de actuar dentro de la legalidad, manteniendo la estabilidad del país y utilizando su legitimidad. No hay movimientos de militares, ni militares alzados, yo no veo un peligro para la democracia.

— ¿Se espera que la crispación se traduzca en actos de violencia? Se han reportado dos muertes en enfrentamientos políticos durante la campaña.

Para un país de más de 210 millones de habitantes nosotros hasta hoy tenemos dos incidentes violentos, dos no es nada.

— Usted no acompaña en la plancha presidencial a Bolsonaro, sino que intentará un escaño en el Senado de Río Grande do Sul. ¿A qué se debe eso?

A lo largo de este primer mandado nosotros tuvimos muchos problemas para lograr aprobar nuestras ideas en el Senado Federal y, bueno, el presidente ha comprendido que yo he ganado un capital político por haberme quedado 46 años en el Ejército y haber sido cuatro años vicepresidente, entonces sería un camino natural estar en el Senado para que tengamos un grupo más fuerte que apoye más continuamente las políticas del presidente Bolsonaro.

Aunque se dice seguro de ganar en primera vuelta, el presidente Bolsonaro ha afirmado que se apartará de la política si pierde la elección. ¿Han conversado sobre sus planes a futuro?

Es una realidad, el presidente Bolsonaro es dos años más joven que yo. Yo tengo 69 y él 67, entonces si él no logra ser elegido ahora, en las próximas elecciones tendrá 71 años. Él ya fue diputado por siete mandatos consecutivos y cuatro años presidente del país, son 32 años en la política, es un largo tiempo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (Foto: AFP) / EVARISTO SA

— La deforestación y los incendios forestales se han disparado bajo el gobierno de Bolsonaro, cuya política medioambiental ha sido criticada internacionalmente. ¿Qué se hizo bien y qué no en este aspecto?

Nosotros estamos viviendo un momento de cambio climático, entonces los periodos de sequía en la Amazonía son cada vez más intensos. En nuestro primero año de gobierno, en el 2019, tuvimos un periodo muy intenso de incendios forestales, pero actuamos y esos incendios están bajo control y bajo la media histórica.

— ¿Qué responde a los líderes indígenas que reclaman más acciones y presencia del gobierno en la zona?

Esto hace parte de la lucha política, muchos de los liderazgos indígenas tienen ideas distintas a las de nuestro gobierno. El gobierno ha dado un apoyo constante, principalmente en lo relativo a la pandemia. También en la cuestión alimentaria y en la protección de los indígenas porque lamentablemente todavía ocurren algunas situaciones de violencia en sus tierras, normalmente de mineros ilegales.

— Bolsonaro ha afirmado que una victoria de Lula traería consecuencias devastadoras para Brasil, con el comunismo y la corrupción como banderas. ¿Qué significaría el regreso del exmandatario al poder?

El regreso de Lula sería un retrato de que el país no ha avanzado porque hace 20 años logró ser elegido y 20 años después desea volver con ideas todavía antiguas. Esto muestra que su partido no logró crear nuevos liderazgos y eso es malo para un país que sabe que durante el periodo de gobierno de Lula y después en el de su sucesora Dilma Rousseff hubo casos terribles de corrupción que incluso llegaron hasta el Perú. Nosotros no deseamos que vuelva esa manera de gobernar. También vemos que los equipos que están con Lula están imaginando un país que no existe más.

— ¿Por qué lo dice?

Nosotros tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr el equilibro fiscal, para aumentar la productividad y para eso son necesarias las reformas estructurales en Brasil, como la reforma del sistema tributario, la reforma administrativa, la propia reforma del sistema político y yo no veo intención del grupo de Lula de hacer que eso ocurra.

Y eso no ocurre Brasil va a continuar atrapado en lo que los economistas llaman la trampa de la renta media. Nos quedamos en esa situación desde principios de los años 80 y necesitamos de esas reformas para que hagamos un salto de calidad y consecuentemente generemos más empleo y renta para la población de Brasil.

El candidato presidencial de Brasil por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y expresidente (2003-2010) Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto por SILVIO AVILA / AFP) / SILVIO AVILA

— ¿Y qué significaría la victoria de Bolsonaro?

Es la continuación de un proyecto que tiene dos bases claras: una es la cuestión de la libertad económica, que es tan necesaria para que las personas que invierten, trabajan y producen tengan amplio espacio para generar empleo y renta. También está la cuestión de las costumbres. Somos un gobierno que tiene la fe cristiana, que comprende el valor de la familia como la célula principal de la sociedad y que defiende las libertades.

— ¿Cómo cambió Brasil en estos cuatro años de gobierno de Bolsonaro? ¿Cuál es el sello de su presidencia?

Iniciamos el gobierno en el 2019, logramos hacer la reforma del sistema de pensiones, que era muy necesaria, era uno de los problemas que dificultaba la cuestión del presupuesto nacional, y cuando intentábamos lograr el avance de las otras reformas llegó la pandemia. La política tomó protagonismo en la pandemia, hubo mucha discusión, mucho lío, pero hicimos nuestra parte.

El gobierno actuó en tres frentes, primero en el frente de la salud adquiriendo los insumos básicos necesarios, la habilitación de unidades de terapia intensiva, distribución de personal médico, obviamente compramos las vacunas y hoy más del 80% de los brasileños están vacunados con tres dosis. El gobierno también actuó en la economía, el FMI predijo que en el 2020 nuestro Producto Interno Bruto iba a caer 9%, pero cayó 4% por las medidas que el gobierno tomó. Además, hubo una actuación firme en el área social con la creación de un auxilio que fue conocido como el corona voucher. Hoy estamos bajando la inflación, debemos crecer este año más de 3%, Brasil es el país que más recibió inversiones el año que pasó. Hay todo un espacio hoy para que Brasil crezca cada vez más, pero para eso es necesario que logremos el avance de las reformas.

— A usted se le considera el mayor comunicador del gobierno, pero también ha discrepado con Bolsonaro. ¿Se considera un vicepresidente crítico? ¿Cuál ha sido su rol en el gobierno?

Jamás fui un vicepresidente crítico porque eso no sería ético. Muchas veces la prensa me pedía comentar sobre algunas de las declaraciones del presidente. Yo acostumbraba a decir a los reporteros ‘si yo tengo algo que decirle al presidente, se lo voy a decir a él, no a ti’. Eso es una cuestión ética. El presidente y yo tenemos una concordancia cordial en los grandes temas, pero tenemos estilos distintos y eso muchas veces fue explorado por la prensa.

— Usted y el presidente han expresado posiciones distintas sobre la guerra en Ucrania. ¿Cuál es la postura de Brasil a este punto?

Nuestra postura es muy clara, apoyamos el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. El presidente dejó en claro en la Asamblea General de la ONU. No concordamos con sanciones unilaterales. Nuestra visión es que hay que buscar un alto al fuego para que se pare esta guerra que no es buena para nadie.

— En cuanto a la región, hemos visto más presidentes de izquierda llegando al poder. ¿Ve una tendencia en ese sentido en Latinoamérica? ¿A qué se debe?

Con esta cuestión de las crisis que han afectado al mundo y la polarización la gente piensa que si se cambia el estilo del gobierno las cosas van a mejorar, pero no hay mejora que se haga por arte de magia, es un proceso. Yo veo como natural estas alternancias.

— Bolsonaro ha criticado o tenido choques con algunos mandatarios izquierdistas, especialmente con su homólogo argentino Alberto Fernández. ¿Qué tanto se ha agrietado la relación entre Brasil y Argentina en estos años?

Brasil y Argentina tienen una relación desde hace mucho tiempo, son países que son complementarios en determinados aspectos, tenemos una frontera común, somos socios del Mercosur. Si Argentina va mal entonces muchas cosas también van mal en Brasil. Yo creo que unas palabritas de aquí y otras de allá no van a cambiar cómo dos países se relacionan. Nosotros estamos listos para trabajar con Argentina independientemente del gobierno que esté ahí. Las relaciones son de Estado a Estado.

— En cuanto al Perú, ¿cuál es el objetivo de su visita?

Esta es la tercera vez que vengo al Perú en lo que va del gobierno del presidente Bolsonaro. Esta vez vine principalmente para tener una charla con el presidente Castillo, pero él ya había viajado, entonces tuvimos un encuentro con la vicepresidenta Dina Boluarte, con el ministro de Defensa y con la viceministra de Ambiente y la vicecanciller para tratar los temas comunes, no solamente los temas comerciales, sino también cuestiones de frontera y otros asuntos que son importantes para la relación entre los dos países. Yo puedo decir que el objetivo mayor es mantener la conexión entre Brasil y el Perú, particularmente entre los gobiernos del presidente Bolsonaro y del presidente Castillo.

— Parte importante de su agenda se orienta al tema de la alimentación. ¿Qué tan importante es este tema para Perú y Brasil?

Es importante un encuentro con un grupo de empresarios peruanos y brasileños que interesados en la cuestión alimentaria, también estaré en la Feria Expoalimentaria [se celebró hasta el viernes], donde hay mucha gente que ha venido de Brasil, en particular de mi estado natal, Río Grande do Sul.

Es importante nuestra presencia aquí porque la cuestión de seguridad alimentaria es un tema central. Incluso en su intervención en las Naciones Unidas el presidente Bolsonaro fue muy enfático sobre eso, principalmente por las consecuencias de la pandemia y de este conflicto entre Rusia y Ucrania hay mucha gente en el mundo que tiene hambre y Brasil tiene un rol importante como gran productor de alimentos. Nuestra presencia aquí, en una exposición que trata de este asunto es muy importante para nosotros.