Primero fue el diablo. Ahora el aborto. La religión gana cada vez más peso en la campaña hacia la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva en Brasil, y el líder del PT sigue enfocado en sumar votos del sector evangélico –que representa un 30% del electorado-, tradicionalmente cercano a su rival.

A diferencia de la postura que dejó ver antes de la campaña, cuando dijo que el tema era un “problema de salud pública” y que “todo el mundo debería tener derecho”, Lula lanzó este jueves un nuevo video en el que afirma estar en contra del aborto legal en Brasil.

“No solo estoy en contra del aborto, sino que todas las mujeres con las que me he casado están en contra del aborto”, dice Lula en el video, difundido por la web Metropoles. Según el sitio, el spot todavía no fue emitido por televisión, pero sí por YouTube.

“Creo que casi todo el mundo está en contra del aborto. No sólo porque somos defensores de la vida, sino porque debe ser algo muy desagradable, muy doloroso para alguien abortar”, dice el líder del PT en el spot, que termina con la inscripción “Lula está a favor de la vida”.

Según Metropoles, el spot es una respuesta a los ataques de Bolsonaro, quien acusó al expresidente de estar en contra de la familia y la vida.

Lula y Bolsonaro se enfrentarán en un ballottage el 30 de octubre, después de que el pasado domingo el exmandatario saliera primero con 48 puntos, cinco más que el actual presidente. Las primeras encuestas lo siguen mostrando al frente.

El aborto no es legal en Brasil. Solo está permitido en dos casos: cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo. En 2012, el Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminó que el aborto también puede realizarse cuando el feto es anencefálico y no puede sobrevivir.

Este viernes, Bolsonaro reaccionó por Twitter al nuevo video de Lula.

- Lula agora tenta dizer que é contra o aborto, enquanto é apoiado por quem defende; que é cristão, enquanto é apoiado por quem odeia igreja; que é contra as drogas, enquanto é apoiado por quem é a favor; que é contra a corrupção, enquanto ele e seu bando foram presos por isso... — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 7, 2022

“Lula ahora intenta decir que está en contra del aborto, mientras es apoyado por quienes lo defienden; que es cristiano, mientras es apoyado por aquellos que odian la iglesia; que está en contra de las drogas, siendo apoyado por los que están a favor; que está en contra de la corrupción, mientras que él y su banda fueron arrestados por ello”, escribió el mandatario.

“La izquierda dice estar orgullosa de sus banderas, pero las esconde en un año electoral. Saben que si dijeran la verdad sobre lo que predican, nunca serían aceptados, por eso mienten sobre lo que sienten. Podrían ser honestos y dejar que la gente decida, pero la codicia y la ambición hablan más fuerte”, continuó.

“No hay nada más vergonzoso que defender una idea contraria a todo lo que crees solo para ser aceptado. Es la peor señal para un líder. Después de todo, aquellos que, a través del poder, son capaces de dejar de lado incluso sus propios valores, nunca moverán un dedo para defender los de una nación”, concluyó.

Pacto con el diablo

En una campaña agresiva, el tema del aborto surge después de que esta semana la cuenta Lula por la Verdad, del PT, publicara una aclaración después de que desde sectores del bolsnarismo vincularan al expresidente con “el diablo”.

“¡Los bolsonaristas intentan vincular a Lula con el satanismo! Otro fake absurdo que circula por ahí. Muestre la verdad a las personas que están creyendo esta historia”, expresaron a través de un tuit, junto a cuatro “verdades” sobre el exmandatario, debajo de un gran cartel que indica “Lula es cristiano”.

Bolsonaristas tentam ligar Lula ao satanismo! Outra fake absurda circulando por aí. Mostrem a verdade para as pessoas que estão acreditando nesta história.https://t.co/cDI2dKiEJ0 pic.twitter.com/TsTRlAmenT — Lula Pela Verdade (@LulaPelaVerdade) October 4, 2022

La primera es que “Lula cree en Dios y es cristiano”. La segunda, que “Lula no tiene pacto ni jamás conversó con el diablo”. Después, que “Lula cree que un presidente debe cuidar a quien tiene hambre”. Y, por último, que “con Lula en la presidencia, Brasil vivió un momento de prosperidad y el país llegó a ser la sexta economía del mundo”.