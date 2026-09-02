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Resumen

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El candidato a la Presidencia de Brasil por el partido Avante, Augusto Cury, en Sao Paulo, el 2 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El candidato a la Presidencia de Brasil por el partido Avante, Augusto Cury, en Sao Paulo, el 2 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Por Agencia AFP

Un popular psiquiatra de Brasil autor de libros de autoayuda busca imponerse como la tercera vía entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el conservador Flávio Bolsonaro, al subir en los sondeos a un mes de las presidenciales.

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