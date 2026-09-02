Un popular psiquiatra de Brasil autor de libros de autoayuda busca imponerse como la tercera vía entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el conservador Flávio Bolsonaro, al subir en los sondeos a un mes de las presidenciales.

Augusto Cury, de 67 años, anteojos y hablar sereno, empezó a ganar súbitamente popularidad luego de su aparición en un debate presidencial de TV al que no asistieron ni el presidente ni el senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Un sondeo de la empresa Quaest publicado este miércoles ubica a Cury en la tercera posición con el 10% de la intención de voto. Aún está lejos del 37% de Lula y del 29% de Bolsonaro, pero se desmarca del resto de candidatos, que no pasan del 3%.

El crecimiento también se ve reflejado en sus redes sociales. Cury, cuyas obras de autoayuda como “El maestro del amor” han sido traducidas a varios idiomas, ganó 2,2 millones de seguidores en Instagram en la última semana, según un conteo de la prensa brasileña.

En un país profundamente polarizado entre la derecha bolsonarista y la izquierda que apoya un cuarto mandato de Lula, Cury se presenta como una tercera vía con el eslogan “Brasil solo quiere ser feliz”.

“Quiero acabar con esa pelea. No hay dos barcos, hay uno solo llamado Familia brasileña”, dijo Cury esta semana durante un evento de ganaderos en el estado de Sao Paulo.

También afirmó que le gustaría medirse con Lula en la segunda vuelta.

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Su experiencia en política data de 15 años atrás y es limitada: militó en el Partido Verde de izquierda, sin llegar a disputar cargos de elección.

Ahora se presenta como un candidato centrista que busca apoyar a los emprendedores, reducir la burocracia y priorizar la educación emocional.

La primera vuelta tendrá lugar el 4 de octubre y, de ser necesaria, habrá una segunda vuelta el 25 del mismo mes.

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