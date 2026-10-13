La justicia electoral de Brasil reunió este martes a enviados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro para advertirlos por una guerra de recursos legales sobre el uso de redes sociales en la campaña para el balotaje.

Ambas fuerzas se acusan de esparcir informaciones falsas en internet y presentaron una cantidad récord de pedidos de censura, con ‘big techs’ como Meta y Google en el centro de las denuncias.

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El senador Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), parte como favorito para la segunda vuelta del 25 de octubre tras su ajustada victoria sobre el izquierdista Lula en el primer turno.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) alertó a representantes de las campañas que la “judicialización electoral” provoca un “riesgo de restricción al debate”, según una nota enviada a la AFP.

El TSE registró 162 recursos judiciales tras la primera vuelta del 4 de octubre, más del triple que en el mismo período de las elecciones de 2022.

Una de las controversias es el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, con más de 4 millones de seguidores y creado por un diputado oficialista para amplificar mensajes políticos.

Su funcionamiento provocó esta semana decisiones contradictorias del TSE, tras una denuncia de la campaña de Bolsonaro por supuesta desinformación en el canal de WhatsApp, propiedad de Meta.

Según el bolsonarismo, se habría difundido entre otras cosas que su candidato cortaría beneficios sociales. La campaña de Lula niega las acusaciones.

“Voy a crear el Ejército, la Marina y la Aeronáutica de Lula en WhatsApp, es la forma más barata de hacer campaña”, dijo el lunes Lula ante la polémica.

Este martes el TSE autorizó al canal.

El Partido de los Trabajadores de Lula denunció a su vez una “interferencia” de la gigante tecnológica Meta, con restricciones a sus contenidos en Instagram.

El TSE pidió explicaciones a la empresa, que tachó las acusaciones de “falsas” y alegó “problemas técnicos” a nivel mundial.

La campaña de Lula también denunció que Gemini, la herramienta de IA de Google, atribuyó declaraciones inexistentes.

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Tras perder la primera vuelta, Lula convocó a jóvenes políticos con millones de seguidores e incluso se proclamó “rey de la selfi”, tras debutar en ese formato en videos proselitistas.

Hasta ahora Lula, de 80 años, ni usaba celular.

Del otro lado, la derecha se jacta de la eficacia de su mensaje en redes, con varios candidatos influencers electos.

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Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá batallar para intentar una remontada. (AFP)

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