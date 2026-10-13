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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro, candidatos en las elecciones presidenciales. (Fotos de Mauro PIMENTEL y Sergio LIMA / AFP).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro, candidatos en las elecciones presidenciales. (Fotos de Mauro PIMENTEL y Sergio LIMA / AFP).
/ MAURO PIMENTEL SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

La justicia electoral de Brasil reunió este martes a enviados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro para advertirlos por una guerra de recursos legales sobre el uso de redes sociales en la campaña para el balotaje.

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