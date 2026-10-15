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Resumen

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Un logotipo de Meta durante la Cumbre Internacional sobre IA en Dublín, el 14 de octubre de 2026. (Paul Faith / AFP)
Un logotipo de Meta durante la Cumbre Internacional sobre IA en Dublín, el 14 de octubre de 2026. (Paul Faith / AFP)
/ PAUL FAITH
Por Agencia EFE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil prohibió este jueves a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, restringir sin justificación el alcance de contenidos políticos relacionados con las campañas para la segunda vuelta de las Presidenciales.

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