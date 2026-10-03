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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil en las elecciones de este 4 de octubre. (Pablo PORCIUNCULA / Silvio AVILA / AFP)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil en las elecciones de este 4 de octubre. (Pablo PORCIUNCULA / Silvio AVILA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA SILVIO AVILA
Por Agencia EFE

Más de 158 millones de brasileños están convocados este domingo a las urnas en unas elecciones que no solo decidirán la permanencia de Luiz Inácio Lula da Silva o el ascenso del ultraderechista Flávio Bolsonaro, sino que redefinirán el equilibrio de poder en la región frente a la presión de Washington.

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