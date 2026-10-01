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Resumen

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Banderas y toallas con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, en una calle de Brasilia, el 30 de septiembre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
Banderas y toallas con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, en una calle de Brasilia, el 30 de septiembre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

La cadena brasileña Globo canceló este jueves el debate que iba a retransmitir con candidatos a la Presidencia, el último antes de las elecciones del domingo, al alegar “interferencia indebida” de la Justicia e “inseguridad jurídica” tras dos fallos que modificaron el formato de la cita.

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