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El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sale de la sede de la Policía Federal donde se encuentra detenido, en Brasilia, el 25 de noviembre de 2025. (Evaristo Sa / AFP)
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sale de la sede de la Policía Federal donde se encuentra detenido, en Brasilia, el 25 de noviembre de 2025. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes las visitas del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro a la residencia donde purga una pena de cárcel su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hasta después de la primera vuelta electoral de octubre.

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