La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes las visitas del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro a la residencia donde purga una pena de cárcel su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hasta después de la primera vuelta electoral de octubre.

Privado de expresarse en redes sociales incluso a través de terceros, Jair Bolsonaro entregó el sábado a Flávio una carta dirigida “a los brasileños” de respaldo a su campaña. El precandidato la leyó en una transmisión de YouTube.

Al divulgar el mensaje, el senador Flávio Bolsonaro violó dicha medida, que la corte impuso como parte del juicio al expresidente por un intento golpista en 2022, según la decisión del juez Alexandre de Moraes, a la que accedió la AFP.

La defensa del expresidente (2019-2022) tiene 48 horas para explicar la “posible desobediencia”.

La decisión prohíbe las visitas por un período de 90 días. Ese lapso incluye la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 4 de octubre.

“Dejar a un preso incomunicado siempre fue considerado por el Supremo Tribunal Federal como algo inconstitucional. Sin embargo, la decisión de hoy acerca al presidente Jair Bolsonaro a la incomunicación”, dijo en una nota Tracy Reinaldet, abogado de la precampaña de Flávio Bolsonaro.

Reinaldet anticipó que apelarían la suspensión.

Jair Bolsonaro, de 71 años, se encuentra en prisión domiciliaria desde marzo por motivos de salud. Su pena de cárcel es de 27 años.

Prohibir las visitas de Flávio durante la campaña es “una clara interferencia en el juego político”, reprochó el senador Rogério Marinho, líder de la oposición en el senado.

El mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña escribió la carta a mano y se la entregó a Flávio en una de sus visitas. En ella, pide a sus simpatizantes unirse en torno a la candidatura de su hijo mayor, que pasa por dificultades.

La difusión del mensaje “puede configurar propaganda electoral anticipada en un período vedado por la legislación”, afirmó Moraes, que pidió a la justicia electoral abrir una investigación al respecto.

Tras un arranque prometedor, la campaña de Flávio Bolsonaro perdió fuerza tras la revelación de su cercanía con un banquero preso por estafa.

Y una reciente disputa pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro, podría costarle apoyos en el campo femenino conservador.

Sin embargo, el senador Flávio Bolsonaro se mantiene como el candidato más fuerte de la derecha para enfrentar al presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará un cuarto mandato.

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