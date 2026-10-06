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El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, se dirige a sus seguidores durante un mitin en Goiânia, estado de Goiás, Brasil, el 6 de octubre de 2026. (Sergio Lima / AFP)
El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, se dirige a sus seguidores durante un mitin en Goiânia, estado de Goiás, Brasil, el 6 de octubre de 2026. (Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

Los partidos de centroderecha União Brasil y Progressistas, que suman 87 diputados y seis senadores, anunciaron este martes su apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, citada para el 25 de octubre.

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